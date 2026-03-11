Se definió el futuro de Griezmann en el Atlético luego de la goleada ante Tottenham

El futuro de Antoine Griezmann vuelve a ser uno de los temas más comentados del mercado de fichajes internacional. El delantero francés, figura histórica del Atlético de Madrid, estaría cada vez más cerca de iniciar una nueva etapa en su carrera con el Orlando City SC de la Major League Soccer (MLS), un movimiento que marcaría el final de un ciclo importante en el fútbol europeo.

Sin embargo, el buen presente deportivo que está viviendo el Atlético Madrid causaría que hubiera cambio de planes con el fichaje del atacante francés, tal como lo dio a conocer él mismo tras la contundente victoria del cuadro 'colchonero' frente a Tottenham y la clasificación a la final de la Copa del Rey.

Griezmann se quedaría en el Atlético Madrid

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League al vencer con contundencia 5-2 al Tottenham Hotspur en el estadio Metropolitano. El conjunto dirigido por Diego Simeone firmó una actuación ofensiva brillante que lo deja muy cerca de los cuartos de final del torneo europeo.

Uno de los más destacados en el compromiso fue Griezmann, campeón del mundo con Selección de Francia en 2018, quien se volvió a reportar con gol tras anotar el segundo en esta aplastante victoria ante el cuadro inglés y poco a poco se sigue consolidando como una de las grandes leyendas recientes del Atlético de Madrid. Con más de 200 goles con el conjunto rojiblanco, el atacante se convirtió en el máximo goleador histórico del club y en uno de los jugadores más influyentes de la última década en LaLiga.

Sin embargo, a sus 34 años, el delantero francés estaría listo para asumir un nuevo reto fuera del fútbol europeo. Orlando City ha mostrado un fuerte interés en incorporarlo como su nueva gran estrella, con el objetivo de reforzar el proyecto deportivo del club y aumentar la visibilidad de la MLS a nivel internacional.

Aunque en los planes de Grierzmann todavía está seguir haciendo historia con el cuadro 'colchonero', en especial tomando en cuenta que están a puertas de disputar la Copa del Rey y de avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

“Estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho y lo que hago en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la idea es esa, llegar hasta el final. Eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande”.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta entre Atlético Madrid vs Tottenham?

El partido de vuelta entre Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 se jugará:

Miércoles 18 de marzo de 2026

Tottenham Hotspur Stadium, en Londres (Inglaterra).

Este encuentro definirá la serie después del partido de ida disputado el 10 de marzo en el estadio Metropolitano de Madrid, donde el equipo dirigido por Diego Simeone logró una contundente victoria 5-2 que lo dejó muy cerca de clasificar a los cuartos de final del torneo europeo.