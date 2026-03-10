Yamal salvó a Barcelona en su peor partido de Champions League

Iniciaron de manera oficial los octavos de final de la Champions League tras la complicada definición de los playoff en donde Barcelona y Newcastle darían mucho para hablar con un contundente empate en Inglaterra que dejó todo abierto para lo que será el partido de vuelta en el Camp Nou.

El partido entre ingleses y españoles dejó emociones hasta el último minuto en el partido de ida que se llevó a cabo en el estadio St. James’ Park. El marcador terminó 1-1 en un encuentro en donde el cuadro 'culé' no tuvo su mejor participación, pero logró rescatar el empate gracias a un penal convertido por Lamine Yamal.

Lea también Bayern no tuvo piedad con Atalanta y puso un pie en cuartos de final: Luis Díaz brilló con asistencia

Empate en Inglaterra y todo se define en España

El partido comenzó con mucha intensidad por parte del conjunto inglés, que buscó aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie. Newcastle presionó alto y generó varias aproximaciones durante el primer tiempo, mientras que Barcelona intentó controlar el balón y manejar el ritmo del juego, aunque le costó encontrar espacios en el último tercio del campo.

Durante gran parte del compromiso el marcador se mantuvo en blanco, con ambos equipos generando ocasiones pero sin lograr concretarlas. El equipo dirigido por Eddie Howe insistió con ataques por las bandas y con la presión constante sobre la salida del conjunto catalán. Barcelona, por su parte, apostó por la posesión y por la creatividad de sus mediocampistas para romper la defensa rival.

Lea también Jhon Durán explotó y dio su versión de la supuesta pelea en Selección Colombia

La emoción llegó en los minutos finales. Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, el delantero inglés Harvey Barnes adelantó al Newcastle al minuto 86, tras aprovechar un centro al área y definir con precisión para desatar la euforia de los aficionados locales. El gol parecía encaminar a los “Magpies” hacia una victoria importante en la serie.

Sin embargo, Barcelona no bajó los brazos y buscó el empate hasta el último instante. En tiempo añadido, una jugada dentro del área terminó en penal a favor del conjunto español. El joven talento Lamine Yamal asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió el gol del empate al minuto 90+6, rescatando un resultado valioso para el equipo blaugrana.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Barcelona vs Newcastle en Champions?

El partido de vuelta entre FC Barcelona y Newcastle United por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 se jugará:

Miércoles 18 de marzo de 2026

Spotify Camp Nou, en Barcelona (España)

18:45 (hora de España) — aproximadamente 12:45 p. m. en Colombia.

Este encuentro definirá la serie después del partido de ida que se disputó el 10 de marzo en St. James’ Park, en Inglaterra. Como el Barcelona terminó mejor ubicado en la fase anterior del torneo, tiene la ventaja de cerrar la eliminatoria en su estadio, frente a su afición.