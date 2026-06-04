¿Se despide del Fluminense? Contundente comunicado de German Ezequiel Cano

El fútbol en Latinoamérica celebran el regreso a los entrenamientos del goleador Germán Ezequiel Cano, delantero del Fluminense, ídolo y figura de varios equipos en el continente, entre ellos Independiente Medellín.

El argentino, referente del equipo de Janeiro quiere seguir dejando huella en la historia del club, en un breve comunicado en redes sociales el artillero de 38 años no tiene en mente retirarse.

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Su contrato está a punto de expirar, a finales de año, y la continuidad del delantero en 2027 es incierta. El club no se ha contactado con el jugador para negociar una renovación. En las últimas temporadas, Cano ha sufrido problemas físicos que han mermado su tiempo de juego.

El goleador aseguró: “Escucho a muchas personas diciendo que ha llegado la hora de que me retire. Respeto eso, porque el fútbol siempre genera opiniones. Pero quiero decir algo: todavía tengo la misma pasión, el mismo deseo de competir y el mismo compromiso de siempre”.

El jugador tiene varios récords en su haber en el futbol brasileño, cuarto jugador extranjero con más apariciones en el Fluminense: con 230 juegos, quinto máximo goleador histórico del equipo en el Maracaná con 62 goles. Es el tercer máximo goleador extranjero del Fluminense con 111 goles.

Germán Cano: "tengo mucho más que ofrecer dentro del campo"

El club para el que Cano marcó más goles fue Independiente Medellín con 129 goles, sexto extranjero con más goles en Brasil, con 151 goles. Tras este mensaje en redes sociales los hinchas comenzaron a presionar con la renovación del ídolo, pero el club aún no se ha pronunciado.

El mensaje del goleador también alerta a los seguidores, un aroma a despedida del equipo: “El fútbol me ha enseñado que los límites muchas veces están en mi mente. He pasado por momentos difíciles, lesiones y desafíos, y siempre he encontrado fuerzas para volver. Hoy no es diferente. Sin embargo, siento que tengo mucho más que ofrecer dentro del campo”.

Por último el delantero dejó claro que su intención es la demantenerse como jugador profesional: “Mientras tenga sueños, algo por lo que crecer y el deseo de ayudar a mi equipo, seguiré luchando por hacer lo que más amo. Gracias a todos los que me apoyan en cada paso del camino. Y a aquellos que dudan, lo entiendo. El tiempo y el trabajo duro serán mi recompensa. Mi historia aún no ha terminado”.