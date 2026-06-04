Canal RCN transmitirá gratis 35 partidos del Mundial en YouTube

La televisión colombiana dará un paso histórico gracias a la alianza entre el Canal RCN y YouTube para la transmisión de 10 partidos del Mundial de 2026, entre los cuales se encuentran todos los de la Selección Colombia para que ningún colombiano se quede atrás.

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El acuerdo permitirá que varios encuentros de la Copa del Mundo puedan verse gratuitamente a través del canal de RCN por YouTube, una apuesta que refleja la transformación de los hábitos de consumo y el crecimiento del streaming como alternativa principal para millones de aficionados.

Canal RCN transmitirá partidos del Mundial gratis por YouTube

RCN confirmó que algunos de los compromisos más importantes de la Copa Mundial estarán disponibles en simultáneo por televisión abierta y por el canal oficial digital de la compañía en YouTube con el fin de acercar a la mayor cantidad de usuarios posibles en la plataforma.

Sin duda alguna, la alianza entre RCN y YouTube representa un cambio importante para el consumo de este gran deporte, en especial para los colombianos. Aunque en años anteriores algunas transmisiones deportivas ya habían llegado a plataformas digitales, nunca se había presentado un acuerdo de esta magnitud para un Mundial de fútbol masculino.

Los encargados de dar esta gran noticia fueron Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros.

"RCN este año nos trae el Mundial y como gran parte de la alianza con YouTube es que vamos a transmitir los contenidos del Mundial a través de nuestro canal de YouTube. No solamente todo el contenido de alrededor del Mundial, sino 10 partidos, dentro de esos todos los de la Selección Colombia, y una cantidad de contenidos complementarios".

"Vamos a tener 10 partidos que se van a transmitir de principio a fin en el canal de RCN, pero también va a haber partidos en donde RCN va a estar transmitiendo los primeros 10 minutos para que la gente empiece a engancharse con la fiesta. Vamos obviamente por los partidos de Colombia, pero habrá otros partidos a los que les debemos poner atención porque es Mundial y necesitamos saber con quién nos toca jugar después".

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, por la primera fecha del Grupo K.

El partido se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fixture de Colombia en el Mundial