Se filtró el equipo al que dirigiría Juan Carlos Osorio

La novela de Juan Carlos Osorio todavía no ha llegado a su final, pero por lo menos se podría llegar a decir que está en sus capítulos finales, ya que se aproxima el cierre del primer semestre y podría entrar en los planes de varios equipos que quieran reestructurarse.

El estratega de 64 años lleva un par de semanas sin dirigir desde que se dio por finalizado su paso por el fútbol brasileño dirigiendo a Remo. Ahora busca escribir un nuevo capítulo en su trayectoria como director técnico, ha recibido varias ofertas, pero el equipo que él está buscando necesita tener algunos pilares.

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Juan Carlos Osorio habló del equipo que quiere dirigir

Osorio se encuentra evaluando ofertas para lo que será su futuro dirigiendo, en donde ha recibido llamados de diferentes selecciones, aunque ninguna que se encuentre clasificada al Mundial, y de una gran variedad de clubes en donde justamente se encuentra el Fútbol Profesional Colombiano.

Según se dio a conocer recientemente por parte del periodista, Juan Felipe Cadavid en La FM más Fútbol, “Ya van dos charlas de Atlético Bucaramanga con el míster, con Juan Carlos Osorio”, pero por el momento nada concreto.

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El propio entrenador habló al respecto, pero no mencionó nombres de los equipos que lo han llamado, aunque también se conoce que Atlético Nacional sería uno de los candidatos. Aún así, hay algunos no negociables que Osorio quiere en el próximo equipo que va a dirigir, los cuales son:

"Me han ofrecido varios proyectos en Colombia. Yo estoy buscando uno en donde haya pilares como: Legado, lo que se va a dejar al club, la selección, país o cultura futbolera a donde yo llegue a dirigir. La Estructura en donde se necesitan tres canchas para poder entrenar día a día el juego y la toma de decisiones. Jugadores atléticos, potentes, rápidos, fuertes y movible posible. El idioma también es muy importante". Dijo en El VBAR.

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Nacional también es la opción de Juan Carlos Osorio

Osorio estaría a punto de regresar al ruedo como director técnico y, aunque las posibilidades son bastantes, la Liga Betplay sería una clara opción, una competencia que ya conoce y en donde también se podría topar con un viejo conocido como lo es Atlético Nacional, al cual no descarta.

"Atlético Nacional, al igual que otros dos o tres clubes, son proyectos deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol,y no soy la excepción. En este momento me encuentro en conversaciones con cuatro selecciones, lastimosamente son selecciones que no clasificaron al Mundial de 2026". Comentó en el VBAR.