Nacional estaría por tomar una decisión con Nicolás Rodríguez

Hay noticias respecto a Atlético Nacional y el caso del extremo Nicolás Rodríguez, pues este podría dar un giro importante en las próximas horas, luego de varias semanas marcadas por la incertidumbre en torno a su situación.

Lea también Millonarios: la arriesgada decisión que podría tomar Falcao

El jugador, de 21 años, había sido apartado de la plantilla profesional tras conocerse una denuncia en su contra por un presunto caso de abuso, situación que generó revuelo tanto en el entorno del club como en la opinión pública.

Desde entonces, el caso ha sido materia de análisis por parte de las autoridades, mientras el futbolista se mantuvo alejado de la actividad deportiva a la espera de avances en la investigación.

No obstante, en las últimas horas surgió información que cambiaría el panorama, pues se conoció que Rodríguez estaría próximo a reintegrarse a los entrenamientos grupales e incluso a ser considerado nuevamente en las convocatorias del equipo.

Lea también Programación fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Nicolás Rodríguez volvería a jugar con Nacional, ¿cómo avanza el caso?

Esta posibilidad se sustenta en que las pruebas realizadas por la Fiscalía habrían arrojado resultados negativos, lo que abriría la puerta para su regreso progresivo a la disciplina del club.

La información fue divulgada por el periodista Felipe Sierra, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de Atlético Nacional confirmando la decisión.

Cabe recordar que, tras la denuncia conocida el pasado 24 de marzo, la defensa del jugador —encabezada por el abogado Luis Felipe Henríquez del Castillo— emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente las acusaciones, asegurando que “no se ajustan a la realidad de lo sucedido”.

En ese momento, también se enfatizó en el respeto por el principio de presunción de inocencia, al tiempo que se confirmó la disposición del futbolista para colaborar con la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 15 de marzo en Medellín.

Por ahora, se espera que en los próximos días Atlético Nacional defina oficialmente la situación de Rodríguez, en una decisión que no solo impacta lo deportivo, sino también el manejo institucional de un caso sensible que ha estado bajo el escrutinio público.