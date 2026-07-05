El México vs. Inglaterra, por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se postergó debido a una tormenta eléctrica. La misma FIFA ya hizo oficial el cambio de horario.

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Se postergó el duelo

El compromiso estaba programado para las 7:00 p. m., hora colombiana, pero debido a las condiciones climáticas, se reprogramó, inicialmente, para las 8:00 p. m. Se espera que no se presenten más líos con el clima.



“Debido a las condiciones meteorológicas adversas en Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra se ha retrasado a las 19:00 hora local. La seguridad de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y colaboración”, informó la FIFA.

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El juego se puede seguir postergando

Si la tormenta eléctrica se mantiene, es posible que el compromiso se postergue más tiempo. Los hinchas se están resguardando mientras se da el inicio del compromiso, que acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey.



La selección de Inglaterra es clara favorita para clasificar a los cuartos de final. Sin embargo, el combinado mexicano sueña con dar el golpe sobre la mesa y eliminar a los británicos.

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Voces en la previa

“Los ingleses, por características históricas, son gente muy veloz. Tienen jugadores importantísimos dentro y fuera de Inglaterra, son poderosos físicamente y juegan bien al fútbol. Recuerdo desde Southgate un cambio en la forma de juego, y Tuchel lo ha continuado. Es un equipo que juega de dos maneras: antes eran veloces y directos, te agobiaban… hoy te hacen eso y, si ven que no camina, juegan de otra manera”, dijo Javier Aguirre, DT de México, en la previa.



“Hemos tenido tres Mundiales en México, así que es difícil saberlo. También pudo ser en 1962 contra Checoslovaquia, o en 1970 contra Italia, donde si ganabas te metías a semifinales. En la historia del fútbol mexicano ha habido muchos partidos históricos; mañana será uno de ellos”, añadió.