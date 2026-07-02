VIDEO - España encontró el segundo gol frente a Austria y alista su clasificación

España dio un paso decisivo hacia la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al ampliar su ventaja frente a Austria con un gol de Pedro Porro en el minuto 66.

El lateral derecho apareció con inteligencia dentro del área para definir una brillante jugada colectiva y poner el 2-0 en el marcador, consolidando el dominio del equipo dirigido por Luis de la Fuente en los dieciseisavos de final.

VIDEO: Gol de Pedro Porro para ampliar la victoria de España

La acción comenzó por la banda izquierda, donde Álex Baena volvió a demostrar por qué fue uno de los futbolistas más influyentes del encuentro. Tras recibir el balón con espacio, el mediocampista levantó la cabeza y envió un preciso pase raso hacia el área, aprovechando el movimiento de Pedro Porro, quien llegó desde atrás sin marca para sorprender a la defensa austríaca.

El lateral controló el tiempo de su desmarque a la perfección y, con un remate de cabeza venció al arquero Alexander Schlager. El guardameta austríaco, que durante buena parte del partido había mantenido con vida a su selección gracias a varias intervenciones de mérito, nada pudo hacer ante la precisión del disparo del futbolista español.

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El 2-0 hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego, en donde España había controlado la posesión desde los primeros minutos, había obligado al conjunto de Ralf Rangnick a defender muy cerca de su portería y había generado las mejores oportunidades del partido.

Con dos goles de ventaja, la selección española afrontó el tramo final del encuentro con mayor tranquilidad, manejando el ritmo del juego y administrando la posesión del balón.

Próximo partido de España si vence a Austria

Si la Selección de España sigue haciendo valer su favoritismo e impone su juego frente a Austria para sacar la ventaja en el marcador, se terminaría enfrentando al ganador de la llave entre Portugal vs Croacia y el respectivo encuentro se jugaría el lunes 6 de julio.