Lorenzo confirmó si Montero reemplazará a Camilo Vargas si hay penales

La Selección Colombia ya empieza a pensar en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial, instancia en la que se tendrá que enfrentar a Ghana, el equipo comandado por un viejo conocido como lo es Carlos Queiroz.

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La 'tricolor' llega como clara favorita y candidata a clasificar, pero en esta edición del Mundial se han venido dando sorpresivos resultados y eliminaciones de grandes potencias, por lo que Néstor Lorenzo fue consultado sobre si el partido sería sencillo de afrontar y si en caso de haber penales haría un cambio de arquero por Camilo Vargas.

Néstor Lorenzo le dio rotundo no a Álvaro Montero para tapar penales

La 'tricolor' clasifico como primera del Grupo K y se enfrentará ante la tercera del Grupo L, la cual fue la Selección de Ghana, comandada por Carlos Queiroz.

El técnico portugués hizo una actuación destacada dirigiendo a los africanos en este reto mundialista, en el cual a pesar de haber caído ante Croacia en la última fecha, logró quedarse con uno de los cupos a "mejor tercero" tras el sufrido empate con Inglaterra y la victoria ante Panamá.

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El historial de ambas escuadras en la Copa Mundial refleja que este será un auténtico "choque de titanes" que incluso se podría llegar a ir a la prórroga e incluso a la instancia de los penales, por lo cual Néstor Lorenzo fue consultado con respecto a la estratega que utilizaría en esta instancia y reveló que, aunque Camilo Vargas y Álvaro Montero son bastante buenos atajando penales, se inclinaría por la permanencia del arquero de Atlas.

"Creo que tenemos dos arqueros que son muy buenos en esa instancia. Vargas tiene un buen récord de atajar penales y creo que no vería el ingreso de Álvaro Montero necesario".

Néstor Lorenzo no se guardó nada con Luis Díaz

Luis Díaz ha dejado sensaciones irregulares en el transcurso de la Copa Mundial, ya que a pesar de haberse conseguido reportar ya con gol, todavía no pasa por su mejor momento, aunque Néstor Lorenzo aún no le quita el voto de confianza y sabe que es una figura indiscutible de la 'tricolor'.

"Lucho es un jugador desequilibrante que siempre esperamos que aparezca en todos los partidos y lo ha hecho, le han anulado goles y tampoco ha contado con esa fortuna, pero lucho ha hecho buenos partidos y ojalá que el día de mañana también lo haga, que pueda convertir y sea figura, pero siempre estamos a la expectativa en él por el gran jugador que es".

¿Dónde ver Colombia vs Ghana?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Ghana el viernes 3 de julio sobre las 20:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

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