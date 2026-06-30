VIDEO - Barcola le rompió le arco a Suecia y amplía la ventaja de Francia

La Selección de Francia llegó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo como candidato a ganar el título y está revalidando esta situación al dejar un "pie adentro" de los octavos de final al vencer a la selección de Suecia parcialmente con un marcador de 2-0.

En la primera mitad todo parecía que se complicaría para la escuadra dirigida por Deschamps, pero consiguió irse arriba en el marcador justo sobre el cierre del encuentro. Ahora la victoria la empezó a consolidar con tan solo 7 minutos transcurridos del segundo tiempo con anotación de Barcola.

VIDEO: Francia le marcó el segundo a Suecia