[Video] Mbappé marcó un golazo para la victoria parcial de Francia ante Suecia

Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es uno de los mejores futbolistas del mundo. El delantero francés marcó un auténtico golazo para poner en ventaja a su selección frente a Suecia, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La anotación nació de una gran acción colectiva de Francia. Michael Olise y Ousmane Dembélé combinaron con precisión para dejar el balón en los pies del atacante del Real Madrid, quien recibió dentro del área por el sector izquierdo.

Aunque parecía quedarse sin ángulo y perfilado para su pierna menos hábil, Mbappé mostró toda su calidad. El francés realizó una gambeta para dejar atrás a un defensor, enganchó hacia afuera y sacó un remate cruzado al segundo palo, imposible para el arquero sueco.

A diferencia de la acción del primer tiempo, cuando un tanto suyo fue invalidado por fuera de lugar, esta vez no hubo dudas. El juez central concedió la anotación y el VAR confirmó que todo había sido legal.

Lea también Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este miércoles 1 de julio

Video del gol de Mbappé en Francia - Suecia HOY

Tras el gol, Mbappé celebró junto a todos sus compañeros y posteriormente corrió hacia el banco de suplentes para fundirse en un emotivo abrazo con el seleccionador Didier Deschamps.

El gesto del capitán francés también fue interpretado como un mensaje de apoyo para el entrenador, quien recientemente afrontó el fallecimiento de su madre y ha recibido múltiples muestras de solidaridad durante el Mundial.

Lea también Copa del Mundo 2026: dos cruces de octavos de final confirmados

Francia jugaría ante Paraguay en octavos de final

Con este resultado parcial, Francia está asegurando su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, instancia en la que se enfrentaría a Paraguay, selección que sorprendió al eliminar a Alemania en la tanda de penaltis.