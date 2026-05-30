Selección Colombia contra el mejor jugador de la final de la Champions League

Néstos Lorenzo y la Selección Colombia ya empieza a mirar de cerca a los grandes nombres que enfrentará en la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026 y el panorama no es para nada sencillo, ya que uno de los futbolistas que más expectativa genera es Vitinha.

El mediocampista portugués llega al torneo como una de las máximas figuras para el certamen mundialista después de ser elegido el mejor jugador de la final de la UEFA Champions League, en la que el Paris Saint-Germain derrotó al Arsenal para conquistar el título continental.

Vitinha, el mejor de la final de la Champions vs Colombia

En el duelo decisivo frente al Arsenal, Vitinha fue determinante desde el mediocampo. El portugués manejó los tiempos del partido, recuperó balones importantes y lideró la reacción del conjunto francés cuando el equipo inglés dominaba el encuentro tras el gol inicial de Kai Havertz.

El mediocampista portugués se ha convertido en el equilibrio perfecto del PSG. Además de su calidad técnica, mostró personalidad en los momentos de mayor presión y fue clave para que el club parisino finalmente levantara la segunda Champions League de su historia, ya que en el transcurso de la competencia logró marcar seis tantos y una asistencia.

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Portugal será uno de los rivales de Colombia en la fase de grupos del Mundial y la presencia de Vitinha representa un enorme desafío para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El volante atraviesa el mejor momento de su carrera y fue el gran conductor del PSG durante la campaña europea.

Sin duda alguna, el enfrentamiento entre Colombia y Portugal promete convertirse en uno de los más atractivos de la fase de grupos del Mundial de 2026. Para la 'Tricolor' será una prueba de máximo nivel frente a un rival lleno de figuras europeas y liderado por un Vitinha que aterriza en la Copa del Mundo con la confianza por las nubes tras conquistar la Champions League y recibir el premio al mejor jugador de la gran final.

¿Cuándo será el partido de Colombia vs Portugal en el Mundial?

El partido entre la Selección Colombia y Portugal por la fase de grupos del Mundial de 2026 se jugará el sábado 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

El encuentro corresponderá a la última jornada del Grupo K, integrado además por Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que enfrentar a una Portugal repleta de figuras, entre ellas Vitinha, Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos, todos protagonistas de la histórica campaña europea del club parisino.