Selección Colombia recupera importante figura tras grave lesión

La Selección Colombia vuelve a ser protagonista en el mundo del fútbol, no solo por la Copa Mundial que está a punto de disputar, sino porque se dio a conocer una importante noticia con una de sus figuras que ya salió de lesión y volvió a sumar minutos.

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La protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Mayra Ramírez, quien volvió a sumar minutos con la camiseta de Chelsea después de 287 días en los que estuvo fuera de los terrenos de juego por una delicada lesión.

Mayra Ramírez ilusiona a la Selección Colombia

Infortunadamente, en septiembre de 2025, la delantera del Chelsea sufrió una lesión en el último partido de la pretemporada contra el AC Milan. El primer diagnóstico confirmó una lesión en el tendón de la corva que requirió cirugía y en su recuperación, Mayra tuvo una recaída.

La directora técnica del Chelsea, Sonia Bompastor informó el jueves 12 de marzo que la colombiana volvió a sufrir otra lesión en medio de su recuperación, “Mayra estaba progresando bien, pero sufrió una nueva lesión durante su rehabilitación. Ha sido una temporada muy dura y difícil para ella. Así que, lamentablemente, no estoy segura de que la veamos hasta el final de la temporada”.

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El panorama no parecía para nada favorecedor, se perdió partidos importantes con la 'tricolor' en la Liga de Naciones que otorga cupo a la Copa Mundial y la expectativa era bastante baja.

Hasta que finalmente apareció en el duelo contra Manchester United en la fecha 22 de la Women's Super League el sábado 16 de mayo. En este encuentro Mayra ingresó desde el banquillo en el cierre del partido que terminó con un marcador de 1-0, victoria y emotivo momento tras nueve meses sin haber jugado.

Mayra Ramírez en los planes para el mercado de fichajes de Real Madrid

El nombre de Mayra Ramírez vuelve a tomar fuerza en el mercado internacional, esta vez vinculada con un posible interés del Real Madrid Femenino. La delantera colombiana, actualmente en el Chelsea, se ha consolidado como una de las futbolistas más destacadas de Europa, lo que la convierte en una pieza atractiva para los grandes clubes del continente.

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Títulos de Mayra Ramírez con Chelsea

Esta era la oportunidad para que la colombiana sumara en su palmarés el quinto trofeo desde que llegó al Chelsea. Los reconocimientos de la sibateña son dos Women’s Super League, una FA Women’s League Cup y una Women’s FA Cup entre 2024 y 2025.