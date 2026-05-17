VIDEOS - Dos goles y dos asistencias de Johan Carbonero en goleada de Inter sobre Vasco

El futbolista colombiano Johan Carbonero fue este sábado 16 de mayo la gran figura de Internacional de Porto Alegre en la victoria 4-1 sobre Vasco Da Gama en partido válido por la fecha 16 del Brasileirao.

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Carbonero, dos goles y dos asistencias

Johan Carbonero fue la gran figura del compromiso al lograr dos goles, pero además por dar dos asistencia en el conjunto colorado.

El colombiano fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 20, después de recibir un paso al vació por parte de Alexander Bernabei.

Carbonero ganó en velocidad hasta entrar al área en donde definió con un sutil toque por encima del portero rival.

Posteriormente, en el minuto 23, el colombiano interceptó el balón en una mala salida de la defensa de Vasco Da Gama.

Con tiempo y sin presión, Johan Carbonero no tuvo problema para habilitar a su compañero Alerrandro, quien puso el 2-0 parcial.

En el minuto 61, el colombiano volvió a ser protagonista al recibir el esférico en el terreno de Vasco Da Gama y justo antes de ser presionado por los rivales lanzó un pase filtrado con destino de Alexandro Bernabei, quien marcó el 3-0.

Johan Carbonero cerró con broche de oro la noche en el minuto 70 al finalizar con éxito una rápida acción ofensiva de Internacional de Porto Alegre.

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El colombiano recibió dentro del área un pase de Alerrandro para golpear el balón con su pierna izquierda y poner a celebrar a la afición colorada.

Con esta victoria, Internacional de Porto Alegre llegó a 21 puntos para ubicarse en la octava posición de la primera división de Brasil.

El descuento de Vasco Da Gama fue obra de Carlos Andrés Gómez.