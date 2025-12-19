Argentina vs. Colombia: así quedó el amistoso femenino Sub-20 HOY viernes

Este viernes 19 de diciembre se llevó a cabo un nuevo partido amistoso de la Selección Colombia Femenina Sub-20, conjunto ‘Tricolor’ que se volvió a ver las caras contra su par de Argentina en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, recinto ubicado en la ciudad de Ezeiza.

El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua quería obtener su revancha luego de caer el pasado miércoles por la mínima diferencia ante el cuadro ‘Albiceleste’, partidos que recordemos sirven de preparación para lo que seráel próximo Sudamericano de esta categoría que se disputará en Paraguay entre el 4 y el 28 de febrero del 2026.

Argentina vs. Colombia: resumen del partido amistoso femenino Sub-20

El equipo ‘Tricolor’ que saltó a la cancha con una alineación titular donde se destacaron nombres como el de la arquera Luisa Agudelo, la volante Juana Ortegón y la delantera Marleidy Cossio, nuevamente sufrió una derrota casi calcada frente a la Selección Argentina.

Y es que otra vez la delantera Kishi Núñez de Boca Juniors anotó el único gol del partido para darle la victoria al conjunto ‘Albiceleste’, anotación que llegó en el segundo tiempo justo como había pasado en el compromiso anterior.

¿Cuál es el grupo de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20?

El conjunto cafetero se despide del año con dos derrotas que no dejan buenas sensaciones pensando en lo que será el Sudamericano que se llevará a cabo el próximo febrero en Paraguay, equipo que volverá a los entrenamientos a inicios del próximo año.

Cabe recordar que la Selección Colombia Femenina Sub-20 hace poco conoció los rivales que tendrá en el Sudamericano de Paraguay 2025, ubicada en el grupo A con la anfitriona del certamen, Venezuela, Chile y Uruguay, en un torneo que ofrecerá 4 cupos al Mundial de esta categoría que se disputará en Polonia a finales de septiembre del 2026.