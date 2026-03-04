Argentina vs Colombia EN VIVO HOY miércoles 4 de marzo - SheBelieves Cup

La Selección Colombia femenina enfrentará este miércoles 4 de marzo a Argentina por la segunda fecha de la SheBelieves Cup, torneo amistoso internacional que se disputa en Estados Unidos y que reúne a algunas de las selecciones más competitivas del fútbol femenino mundial.

El combinado colombiano llega a este compromiso tras caer 4-1 frente a Canadá en la primera jornada, resultado que dejó varias conclusiones para el cuerpo técnico pensando en ajustes defensivos y mayor eficacia ofensiva de cara a los siguientes compromisos del certamen.

Lea también Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y confirmó que denunciará penalmente

Por su parte, Argentina también debutó con derrota luego de perder 2-0 ante Estados Unidos, selección anfitriona del torneo, por lo que el duelo ante Colombia aparece como clave para ambas escuadras en la lucha por mantenerse con opciones de pelear el título.

Cabe recordar que la SheBelieves Cup consta únicamente de tres jornadas, y la selección que acumule más puntos será proclamada campeona. Tras este partido, Argentina cerrará su participación frente a Canadá, mientras que Colombia se medirá ante Estados Unidos el próximo sábado 7 de marzo.

Argentina vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 4 de marzo

El partido Argentina vs Colombia por la SheBelieves Cup se disputará este miércoles 4 de marzo a partir de las 15:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN, la App del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:30

España: 21:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:30

Bolivia y Venezuela: 16:30

Estados Unidos: 16:30 (D.C. y Florida) - 15:30 (Chicago) - 12:30 (Los Ángeles)

México: 14:30