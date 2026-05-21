En atención a medios, en el campamento de la Selección Colombia de Mayores rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, uno de los jugadores que se pronunció fue el portero Camilo Vargas.



El jugador del Atlas de México fue consultado en un apartado de la charla sobre la expectativa que genera su posible titularidad en el certamen orbital, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Los porteros

“Somos tres opciones, tres porteros en la posición; de los que se decidan en la lista final, que vayan. Lo más importante es estar preparado y aportar lo que el cuerpo técnico quiera”, manifestó, sin rodeos.



Camilo Vargas, en las eliminatorias al Mundial 2026, fue el portero que más tuvo acción, por lo que se presume que sería el titular en el torneo. Esta decisión, como bien se sabe, la terminará de confirmar el director técnico argentino Néstor Lorenzo.

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La felicidad de ser citado

Vargas, además, expresó su felicidad por hacer parte de la prelista de citados. “Contento de pertenecer a esta prelista de 55 jugadores que el entrenador ha designado. Tratar de prepararnos de la mejor manera para afrontar este lindo reto que tenemos como Selección y como país”, dijo.



El exjugador de Independiente Santa Fe de Bogotá, además, hizo referencia al trabajo en los primeros entrenamientos que se adelantan en la sede deportiva de Guarne, de Atlético Nacional de Medellín.

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El trabajo en el campamento de la tricolor

“La idea es continuar con tipo microciclos de continuidad de juego con el tema de no perder el ritmo con los que estamos llegando. Es continuar esos microciclos que veníamos trabajando físicamente con nuestro club y con las tareas que el cuerpo técnico nos designe”, comentó.



Sobre la sede de Guadalajara, donde estará la tricolor, dijo lo siguiente: “Puertas abiertas. México ha sido mi segunda casa; son gente muy amable, muy cordial, muy atenta. Los colombianos vamos a encontrar gente que nos va a ayudar, que nos va a guiar”.