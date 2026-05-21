Camilo Vargas vive uno de los mejores momentos de su carrera, es uno de los puestos casi fijos en la nómina de convocados para representar a la Selección Colombia en el Mundial de futbol, próximo a comenzar.

Colombia en el Mundial: Camilo Vargas ratifica "una sede de primer nivel"

El portero del equipo tricolor oficia de local, milita en el Club Atlas de México, ubicado en Guadalajara, sede del equipo de Lorenzo. Vargas, figura en momentos clave durante el proceso eliminatorio, es uno de los pocos que ha comenzado este proceso definitivo en la lista al Mundial.

El grupo de Lorenzo, conformado por siete jugadores que seguramente estarán integrando la lista definitiva, comienza trabajos en Guarne con Camilo Vargas, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Álvaro Montero, Dévier Machado y Richard Ríos.

Vargas confirma el deseo de Lorenzo: "una sede de primer nivel, de primer mundo"

El portero de Colombia habló de la sede de Colombia y dejó en una buena posición la sede que integra en el club mexicano en el Atlas: "A puertas abiertas, de verdad que México ha sido desde mi experiencia como mi segunda casa. son gente muy amable, muy cordial, muy atenta, siempre prestan servicio, nos vamos a encontrar gente que nos van a ayudar, que nos van a guiar en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros"

Un digno representante de la liga mexicana: "una sede de primer nivel, de primer mundo, una sede de top que es la nuestra, Club Atlas al que yo pertenezco y la conozco muy bien".

El guardameta, artífica de varios momentos destacados en la eliminatoria, confirmó lo presupuestado por el cuerpo técnico de Lorenzo: "Decirle a los colombianos con mayor tranquilidad de que que tenemos una gente casi hermana ahí en México, y va a ser un pueblo muy lindo, para poder disfrutar de esta situación logística".