Cannavaro reveló ventaja para Colombia tras el sorteo del Mundial 2026

La Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo ha conocido su suerte en el Mundial de la FIFA 2026, el equipo cafetero tendrá que verse las caras contra Portugal, Uzbekistán y otro rival que saldrá del repechaje que disputen Jamaica, Nueva Caledonia y la República del Congo.

Rivales de todo tipo para la selección nacional, que tendrá la misión de pelearle el liderato del grupo al equipo de Cristiano Ronaldo, sin duda uno de los conjuntos más difíciles del Mundial 2026.

Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán, evidenció gran problema en el Mundial

El entrenador campeón del mundo jugando para Italia en 2006, año en el que también se hizo acreedor del Balón de Oro, habló para los micrófonos de Fútbol RCN y dejó claro que el grupo es muy complicado para Uzbekistán, una selección que por primera vez participará en un Mundial de la FIFA de mayores y que no goza de una liga local de alto nivel para pelearle a rivales como Colombia o Portugal.

“El grupo es complicado porque tenemos a Portugal, a Colombia, nosotros somo una federación pequeña que por primera vez viene al mundial, para nosotros esto va a ser una experiencia importante”, aseguró Cannavaro.

“Para mí es complicado porque la liga local no es una liga de primer nivel, entonces la intensidad no es alta, por eso poco a poco tenemos que mejorar eso, estamos en el Mundial y para Uzbekistán eso ya es historia”, añadió el italiano.

Cannavaro habló de la Selección Colombia

El histórico defensor que tuvo paso por clubes como Napoli, Juventus y Real Madrid, destacó las virtudes de la Selección Colombia y la forma en la que tendrá que enfrentarla.

“Colombia tiene fuerza, técnica, intensidad, talento, es una selección que ha vuelto a ser una gran selección, no es fácil enfrentarla”, dijo el italiano.

“La idea es trabajar como equipo, si vamos a pelear a nivel individual contra equipos como Colombia y Portugal es difícil, por eso hay que jugar como equipo, el fútbol al final es un deporte colectivo”, añadió el estratega de 52 años.