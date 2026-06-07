Colombia confirmó su titular Vs Jordania en el último amistoso antes del Mundial

La Selección Colombia enfrenta este domingo 7 de junio a Jordania en el último partido amistoso antes de disputar la Copa del Mundo de 2026.

En el duelo que tendrá sede en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, el director técnico Néstor Lorenzo seguirá probando jugadores para determinar la nómina titular de cara al debut mundialista.

Titular de Colombia vs Jordania

Lorenzo alineó un equipo, que para muchos se perfila como el titular que tendrá Colombia en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Uzbekistán.

Camilo Vargas estará en el arco y contará con Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Jhon Mojica como respaldo en la zona defensiva.

En el medio campo se registra la primera sorpresa, ya que Gustavo Puerta le habría ganado el lugar a Richard Ríos y es el acompañante de Jefferson Lerma.

Finalmente, el ataque estará a cargo de James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez.

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez.

Colombia Vs Jordania: EN VIVO por el Canal RCN y la APP de RCN

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