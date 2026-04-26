La Selección Colombia Sub-17 femenina igualó 1-1 frente a Argentina en un duelo intenso por el Grupo A del Sudamericano que se disputa en Paraguay. El equipo nacional mostró carácter para reponerse de un marcador adverso y sumó un punto importante en un compromiso de alta exigencia.

Desde el inicio, Colombia intentó asumir el control de la pelota y generó aproximaciones con balones largos buscando la velocidad de sus atacantes. Sin embargo, el encuentro cambió temprano con la lesión de Vanessa Puerta al minuto 15, una baja sensible que obligó a modificar el planteamiento.

Argentina aprovechó ese momento y abrió el marcador al minuto 16 con una gran definición de Torre, quien sacó un potente remate imposible para la arquera Sofía Prieto. El tanto golpeó al conjunto cafetero, que además sufrió por las bandas y por el juego aéreo rival.

Colombia frenó a Argentina en un duelo vibrante y sigue en la pelea del Sudamericano Sub-17

Cuando parecía que el primer tiempo se complicaba, Colombia reaccionó con una acción de calidad. Al minuto 31 recuperó en la mitad del campo y lanzó un pase profundo para Ruiz, que ganó en velocidad y definió con categoría para el 1-1.

En el complemento el partido bajó intensidad por el desgaste físico. Colombia tuvo una opción clara con Henao tras una brillante jugada individual, pero el remate salió sin fuerza. Argentina también inquietó con un disparo rasante de Aguilar.

En los minutos finales, ambos equipos parecieron conformarse con la igualdad. Colombia rescató un empate valioso y ahora buscará su primera victoria en la siguiente jornada.

La Selección Colombia Sub-17 femenina busca repetir una página histórica

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La Selección Colombia Sub-17 femenina busca repetir una página histórica escrita hace 18 años, cuando conquistó el primer Sudamericano de la categoría disputado en Chile en 2008. Aquel equipo marcó un antes y un después en el fútbol femenino nacional, al coronarse campeón con una generación talentosa encabezada por nombres como Tatiana Ariza, Yoreli Rincón, Ingrid Vidal y la capitana Natalia Gaitán.

El camino al título comenzó en el Grupo A con una campaña invicta. Colombia debutó con empate 1-1 frente a Ecuador, luego venció con autoridad 3-0 a Argentina, igualó 1-1 ante Chile y cerró la fase inicial con una goleada 5-0 sobre Bolivia. Con ocho puntos, avanzó a la ronda definitiva mostrando solidez y buen fútbol.

En la fase final, el equipo nacional cayó 3-1 ante Brasil, pero reaccionó de gran manera con una contundente victoria 4-1 sobre Argentina. En el cierre, goleó 7-2 a Paraguay y gracias a la diferencia de gol superó a la selección brasileña para quedarse con el primer título sudamericano femenino Sub-17.