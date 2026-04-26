Selección Colombia Sub-17 vuelve a la acción: fecha, hora y rival de su próximo partido

La Selección Colombia Sub-17 femenina empató 1-1 con Argentina en la segunda jornada del Grupo A del Sudamericano de Paraguay, en un compromiso que dejó emociones, golazos y una dura batalla física hasta el final.

El conjunto cafetero arrancó mejor, manejando la pelota y buscando profundidad con pases largos. En los primeros minutos tuvo dos aproximaciones y mostró intención ofensiva, aunque sin claridad en la puntada final.

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El panorama cambió al minuto 15 con la lesión de tobillo de Vanessa Puerta, quien debió abandonar el campo. Instantes después llegó el golpe argentino: Torre aprovechó espacios y sacó un potente disparo que sorprendió a la guardameta Sofía Prieto para el 1-0.

Lejos de desordenarse, Colombia respondió con personalidad. Al minuto 31 recuperó la pelota en la mitad de la cancha y lanzó una transición rápida que terminó en los pies de Ruiz. La atacante ganó en velocidad y definió de forma impecable para poner el 1-1.

Antes del descanso, Argentina estuvo cerca de volver a tomar ventaja, pero un cabezazo de Diz pegó en el travesaño. Colombia también tuvo una ocasión clara con Ruiz, quien perdió el mano a mano ante la portera rival.

En la segunda mitad el cansancio empezó a sentirse y el partido se hizo más trabado. Henao protagonizó la mejor acción colombiana con una serie de regates, aunque su remate final no tuvo potencia.

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La Selección Colombia Sub-17 se alista para un nuevo desafío en el campeonato continental juvenil, cuando enfrente este martes 28 de abril a Chile en un compromiso clave para sus aspiraciones en el torneo. El encuentro se disputará en el estadio CARFEM de Ypané, Paraguay, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

El equipo nacional buscará sumar un resultado positivo que le permita seguir fortaleciéndose en la competencia y consolidar el trabajo que viene realizando en esta categoría.

Chile, por su parte, llegará con la misma necesidad de puntos, por lo que se espera un duelo intenso y equilibrado entre dos selecciones tradicionales del fútbol sudamericano juvenil. Colombia confía en responder dentro del campo y acercarse a sus objetivos.

Fecha: Martes 28 de abril

Partido: Colombia vs Chile

Hora: 6:00 PM (Hora Col) Transmisión del Canal RCN

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay