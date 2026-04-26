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Sudamericano femenino sub 17

Selección Colombia Sub-17 vuelve a la acción: fecha, hora y rival de su próximo partido

Luego del debut contra Argentina, el equipo tricolor espera cumplir con su segundo partido, en la tercera jornada del Grupo A.
Camilo Nieto
Selección Colombia Sub 17.
Selección Colombia, en el Sudamericano Conmebol Sub 17. // FCF

La Selección Colombia Sub-17 femenina empató 1-1 con Argentina en la segunda jornada del Grupo A del Sudamericano de Paraguay, en un compromiso que dejó emociones, golazos y una dura batalla física hasta el final.

El conjunto cafetero arrancó mejor, manejando la pelota y buscando profundidad con pases largos. En los primeros minutos tuvo dos aproximaciones y mostró intención ofensiva, aunque sin claridad en la puntada final.

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El panorama cambió al minuto 15 con la lesión de tobillo de Vanessa Puerta, quien debió abandonar el campo. Instantes después llegó el golpe argentino: Torre aprovechó espacios y sacó un potente disparo que sorprendió a la guardameta Sofía Prieto para el 1-0.

Lejos de desordenarse, Colombia respondió con personalidad. Al minuto 31 recuperó la pelota en la mitad de la cancha y lanzó una transición rápida que terminó en los pies de Ruiz. La atacante ganó en velocidad y definió de forma impecable para poner el 1-1.

Antes del descanso, Argentina estuvo cerca de volver a tomar ventaja, pero un cabezazo de Diz pegó en el travesaño. Colombia también tuvo una ocasión clara con Ruiz, quien perdió el mano a mano ante la portera rival.

En la segunda mitad el cansancio empezó a sentirse y el partido se hizo más trabado. Henao protagonizó la mejor acción colombiana con una serie de regates, aunque su remate final no tuvo potencia.

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La Selección Colombia Sub-17 se alista para un nuevo desafío en el campeonato continental juvenil, cuando enfrente este martes 28 de abril a Chile en un compromiso clave para sus aspiraciones en el torneo. El encuentro se disputará en el estadio CARFEM de Ypané, Paraguay, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

El equipo nacional buscará sumar un resultado positivo que le permita seguir fortaleciéndose en la competencia y consolidar el trabajo que viene realizando en esta categoría.

Chile, por su parte, llegará con la misma necesidad de puntos, por lo que se espera un duelo intenso y equilibrado entre dos selecciones tradicionales del fútbol sudamericano juvenil. Colombia confía en responder dentro del campo y acercarse a sus objetivos.

Fecha: Martes 28 de abril

Partido: Colombia vs Chile

Hora: 6:00 PM (Hora Col) Transmisión del Canal RCN

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

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