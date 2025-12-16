Colombia jugaría amistoso en el país previo al Mundial: Lorenzo dio detalles de la sede

Cada vez falta menos tiempo para lo que será el Mundial de la FIFA 2026, certamen orbital que por primera vez en su historia tendrá la participación de 48 selecciones, 16 equipos más que las ediciones anteriores.

La Selección Colombia será una de las animadoras del campeonato y aspira a tener una gran presentación, incluso, al interior del equipo ‘Tricolor’ no temen usar la frase de ‘pelear por el título’ frente a las grandes favoritas.

Colombia alista amistoso en el país previo al Mundial 2026

Pensando en la preparación para lo que será el certamen orbital, la Federación Colombiana de Fútbol y el técnico Néstor Lorenzo están coordinando un nuevo partido amistoso que se dispute en el país y que sirve también como despedida para lo que será el adiós de los hinchas a la selección nacional que partirá a Norteamérica para afrontar el Mundial.

Así lo confirmó el mismo Néstor Lorenzo en una entrevista para el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN Colombia, mencionando que están buscando rival y que la sede del compromiso sería una ciudad con una altura semejante a la que hay en Ciudad de México, lugar donde Colombia disputará su primer partido en el Mundial (contra Uzbekistán).

¿Cuáles ciudades colombianas podrían ser la sede del amistoso de la selección?

Teniendo en cuenta lo que dijo el entrenador argentino y sabiendo que Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, las ciudades con una altura semejante en Colombia son Bogotá (2.640), Pasto (2.527) y Manizales (2.160).

La idea que tiene el cuerpo técnico de Lorenzo es alistar a los jugadores para que se vayan acondicionando a la altura de la capital mexicana, sabiendo que este aspecto es importante para el rendimiento del equipo y que Colombia quiere ir con todas las precauciones necesarias y lo mejor preparado posible: “debe haber una adaptación fisiológica, lo haremos con preparación para tratar el tema de la respiración y la hidratación”, dijo Lorenzo.