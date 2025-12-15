Fecha y sede confirmada para la Finalissima: Argentina y España llegan a acuerdo

La espera para ver a Lamine Yamal contra Lionel Messi ha terminado. El partido entre España vs Argentina ya es una realidad con fecha y la sede ya confirmada. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llegaron a un acuerdo para llevar a cabo el duelo pendiente.

Por las responsabilidades de ambas selecciones en la clasificación para la Copa del Mundo, el partido entre Argentina y España estaba en vilo. Lionel Scaloni hablaba y parecía que no se iba a poder jugar este encuentro que tiene un impacto generacional enorme por Lionel Messi y Lamine Yamal en juego.

Gracias a que ninguna de las dos selecciones tendrá que jugar una repesca internacional, las dos federaciones llegaron a un acuerdo para disputar el duelo entre el campeón de la Copa América y campeón de la Eurocopa en marzo. Tanto el día y el país que acogerá a estas dos potencias.

LA FECHA Y SEDE DE LA FINALISSIMA ENTRE ARGENTINA VS ESPAÑA

Había que esperar que las dos federaciones llegaran a un acuerdo para confirmar la fecha y en dónde se jugaría. Sudamérica o Europa entraban como candidatas, justamente en Argentina e Inglaterra con el Wembley Stadium, mítico recinto deportivo que acogió el duelo de la Finalissima de 2022.

El 27 de marzo quedó definida como la fecha ideal en la que se jugará el duelo entre potencias. Todavía no hay hora definitiva y la sede será Catar en el Estadio Lusail que le trae grandes recuerdos a la selección de Argentina que fue campeona en el 2022 de la Copa del Mundo.

Sin duda alguna, el partido cae a la perfección con las dos selecciones ya clasificadas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Utilizando el espacio de Fecha FIFA del 23 al 31 de marzo, este choque entre gigantes antecede lo que puede ser el certamen mundialista para ambas selecciones.

Argentina y España se ven las caras como antesala de la Copa del Mundo en donde parten como favoritas para ganar el título. Lionel Messi y Lamine Yamal, un antes y un después del fútbol mundial con la nueva generación comandada por el extremo ibérico del FC Barcelona.

EL ANTECEDENTE QUE TIENE ARGENTINA EN LA FINALISSIMA

La Finalissima ya ha visto a Argentina campeona en dos ocasiones. La primera fue en 1993 cuando la ‘Albiceleste’ enfrentó a Dinamarca. Empató a un tanto y se fueron a penales con triunfo del representante sudamericano. En 2022 está el recuerdo más fresco de los argentinos en esta final.

Hace tres años, Argentina se vio las caras con su similar de Italia en un duelo que marcó la última final que disputarían los italianos tras no clasificar al Mundial de 2018 ni al del 2022. Una contundente victoria sudamericana gracias a los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala fue suficiente para sumar su segunda Finalissima en su palmarés.