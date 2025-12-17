Como parte de la preparación para el próximo Sudamericano Femenino Sub-20 que se llevará a cabo del 4 al 28 de febrero en Paraguay, la Selección Colombia enfrentó en partido amistoso a su par de Argentina en la ciudad de Ezeiza.

El compromiso que se desarrolló a puertas cerradas en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, presentó al equipo dirigido por Carlos Paniagua con una alineación titular donde se destacó la presencia de la arquera Luisa Agudelo.

¿Cómo quedó el amistoso femenino Sub-20 entre Colombia y Argentina?

El compromiso que se disputó en las horas de la mañana de este miércoles 17 de diciembre, tuvo dos tiempos de 45 minutos cada uno y se inclinó a favor del equipo ‘Albiceleste’ gracias a un gol de Kishi Núñez en la segunda parte, delantera de Boca Juniors que le dio el triunfo por 1-0 a su selección.

El equipo ‘Tricolor’ no pudo vulnerar la resistencia de la arquera argentina Paulina Aprile, un conjunto colombiano que saltó a la cancha con la siguiente alineación: Luisa Agudelo; María José Torres, Sara Bohórquez, Fernanda Viáfara, Lina Arboleda; Juana Ortegón, Eliana Agudelo, Mariana Silva; Mariana Mosquera, Isabella Díaz y Marleidy Cossio.

Los próximos desafíos de la Selección Colombia femenina Sub-20

Este duelo contra Argentina se volverá a presentar el próximo viernes 19 de diciembre a partir de las 7:00 de la mañana (hora de Colombia), otro partido amistoso que servirá de preparación pensando en el próximo Sudamericano.

Cabe mencionar que el equipo dirigido por Carlos Paniagua buscará en ese torneo sudamericano una de las cuatro plazas que la Conmebol ofrecerá a las selecciones para el Mundial Femenino Sub-20, el cual se jugará el próximo año en Polonia, más exactamente del 5 al 27 de septiembre de 2026.