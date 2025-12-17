FIFA confirmó premios para el Mundial 2026: Colombia aseguró cifra multimillonaria

La confirmación oficial de la distribución de premios para el Mundial 2026 marca un antes y un después en la historia económica de la Copa del Mundo, un torneo que no solo despierta pasiones deportivas, sino que también mueve cifras nunca antes vistas.

FIFA detalló que el presupuesto total destinado a incentivos durante toda la competencia alcanzará los 727 millones de dólares, un monto récord que refleja la magnitud del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, la Selección Colombia aparece como una de las grandes beneficiadas, incluso antes de que ruede el balón. El combinado cafetero tendría asegurado un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares, cifra que se compone del premio por avanzar más allá de la fase inicial y del incentivo adicional por participar.

En otras noticias

Según la distribución confirmada, el campeón del mundo se llevará 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 33 millones. El tercer lugar obtendrá 29 millones, y el cuarto puesto será recompensado con 27 millones de dólares.

Para los equipos que se queden a las puertas del podio, la FIFA también definió montos atractivos. Los eliminados en cuartos de final recibirán 19 millones de dólares, mientras que quienes caigan en octavos se llevarán 15 millones.

En tanto, las selecciones que no superen los dieciseisavos de final obtendrán 11 millones, y aquellas que se despidan en la fase de grupos serán premiadas con 9 millones de dólares. A todo esto se suma un bono adicional de 1,5 millones por participar, que eleva el piso económico de cada federación.

Para Colombia, estas cifras no solo representan un ingreso importante, sino también una oportunidad histórica. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegará al Mundial con altas expectativas, respaldado por un proceso sólido, resultados consistentes y una base de jugadores que compiten en ligas de primer nivel.

En los análisis internos y externos, se proyecta que el combinado tricolor podría alcanzar como mínimo los cuartos de final, un logro que consolidaría una de las mejores campañas mundialistas del país.

Alcanzar esa instancia no solo tendría un impacto deportivo, sino también económico y simbólico. Superar la barrera de los octavos significaría incrementar notablemente los ingresos y reforzar la imagen de Colombia como una selección protagonista en el escenario global.

Lea también Colombia descarta ciudad: 3 opciones para preparar la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026 se perfila así como una edición histórica, no solo por su formato ampliado y su organización en tres países, sino también por la revolución financiera que propone. Para la Selección Colombia, el reto será transformar ese respaldo económico en rendimiento deportivo y, por qué no, en la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.