Colombia vs Brasil EN VIVO HOY martes 24 de febrero - Amistoso sub 17

La Selección Colombia Sub-17 afrontará este martes 24 de febrero un exigente partido amistoso frente a la Selección de Brasil Sub-17, en un duelo que servirá como termómetro competitivo de cara a los retos oficiales que se aproximan.

El compromiso se disputará en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla, escenario habitual de entrenamiento para las selecciones juveniles y mayores del país.

Este encuentro será asumido como una prueba clave para el cuerpo técnico colombiano, que busca ajustar detalles tácticos, consolidar una base titular y evaluar variantes ante un rival históricamente fuerte en categorías formativas.

Como canal oficial de la Selección Colombia, RCN transmitirá el partido a través de sus diferentes plataformas, permitiendo que los aficionados sigan de cerca el rendimiento de una generación que apunta a ser protagonista en los torneos venideros.

Colombia vs Brasil: cómo VER EN VIVO HOY martes 24 de febrero

El partido amistoso Colombia vs Brasil se disputará este martes 24 de febrero a partir de las 18:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la señal de YouTube de Deportes RCN y la App de RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

España: 01:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 15:30 (Los Ángeles)

México: 17:30