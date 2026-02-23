Colombia se prepara para los amistosos en marzo: esta sería la convocatoria

La Selección Colombia inicia el 2026 con la ilusión intacta con respecto a lo que será su participación en la Copa Mundial. La 'tricolor' llega con un proyecto bastante ambicioso que la posiciona justamente como una de las selecciones favoritas de la competencia.

El buen presente de los jugadores de la selección en sus respectivos clubes deja las expectativas bastante altas para la cita orbital, pero todavía hace falta ultimar detalles, los cuales se empezarán a dar durante los partidos amistosos que iniciarán a partir del mes de marzo y en donde estos serían los convocados.

Posible lista de convocados de Colombia para los amistosos

La Selección Colombia de fútbol encara una fase decisiva de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Como parte de su calendario de amistosos de marzo, la Tricolor confirmó dos compromisos de alto nivel ante selecciones europeas potentes: Croacia y Francia.

Estos partidos, programados para fines de marzo, serán pruebas clave para evaluar el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de la cita orbital. Estas dos pruebas tienen un valor estratégico para Colombia, ya que más allá de los resultados en sí, son una oportunidad para afinar la estrategia, consolidar el rendimiento colectivo y tomar decisiones clave sobre la nómina definitiva que representará al país en la Copa Mundial.

Frente a estas dos nuevas oportunidades que se presentan para la 'tricolor' frente a dos destacadas selecciones europeas, Néstor Lorenzo tendría varias opciones para conformar su convocatoria, de nivel internacional, pero también de la liga local.

Dayro Moreno podría llegar a tener un posible regreso a la 'tricolor', volvería a sumar minutos Gustavo Puerta y se podría ver una gran disputa en el arco entre grandes figuras como lo son Camilo Vargas y Álvaro Montero, quien pasa por su mejor momento en el fútbol de Argentina jugando con Vélez.

¿Cuándo serán los partidos amistosos de Colombia?

El primer amistoso será ante Croacia el jueves 26 de marzo de 2026. El duelo está programado para las 7:30 p.m. (hora local en EE. UU.) en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Este compromiso servirá como la apertura de la preparación colombiana en la fecha FIFA de marzo.

Tres días después, el domingo 29 de marzo de 2026, Colombia se medirá con Francia, tricampeona del mundo y una de las selecciones más temidas en el fútbol moderno. El encuentro está previsto para las 2:00 p.m. (hora local) en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.