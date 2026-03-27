Colombia vs. Francia: hora y cómo ver el amistoso del 29 de marzo por Fútbol RCN

La Selección Colombia continúa con su preparación para la Copa del Mundo y después de caer ante Croacia en el primero de los partidos pactados de la fecha FIFA se prepara para chocar este domingo 29 de marzo con Francia en duelo que e podrá VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y Fútbol RCN.

El compromiso tendrá sede en el Northwest Stadium (anteriormente FedExField) de Landover, Maryland, Estados Unidos, cerca de Washington D.C..

A qué hora juega Colombia vs. Croacia

El partido entre la Selección Colombia contra Croacia se llevará a cabo este domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 P.M. (hora de Colombia) y tendrá la transmisión de Fútbol RCN desde la 1:00 P.M..

Este encuentro le servirá al entrenador Néstor Lorenzo para medirse con un nuevo rival de gran nivel europeo, teniendo en cuenta que Francia es la actual subcampeona del mundo.

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Cómo ver Colombia vs. Francia EN VIVO

Los aficionados podrán seguir el partido Colombia vs. Francia en vivo por la APP del Canal RCN y la señal principal del Canal, así como el canal de Youtube de Deportes RCN, con una cobertura especial que incluirá previa, análisis y todos los detalles del encuentro..

Colombia se vuelve a encontrar con Francia

El partido contra Francia le servirá a la Selección Colombia para medir fuerzas con una verdadera potencia mundial de cara a lo que será la participación en la Copa Mundial de la FIFA:

El más reciente antecedente entre Colombia y Francia en la categoría de mayores se registró el 23 de marzo de 2018, cuando el equipo nacional se impuso con marcador de 3-2 en el Stade de France con goles de Falcao García, Luis Fernando Muriel y Juan Fernando Quintero.

Un duelo para mejorar

Este amistoso contra Francia le permitirá a la Selección Colombia probar nuevas alternativas y además mejorar el rendimiento, luego de la derrota sufrida ante Croacia.

El compromiso forma parte de una gira internacional en la que la Selección Colombia enfrenta a importantes rivales como parte de su preparación para los grandes retos del calendario futbolístico.

Así que prográmese: domingo 29 de marzo, 2:00 p. m., la Tricolor tendrá una nueva prueba internacional y usted podrá vivir cada jugada, cada emoción y cada gol por Fútbol RCN. ⚽🇨🇴