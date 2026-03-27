Selección Colombia: los tres cambios que haría Lorenzo en la titular Vs Francia

La Selección Colombia quiere dejar atrás la derrota sufrida ante Croacia en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA y ahora se enfoca en el compromiso que disputará frente a Francia el domingo 29 de marzo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tratará de corregir algunos errores que quedaron en evidencia en el duelo con Croacia, por lo que se espera que el estratega argentino realice algunos cambios en la nómina titular.

Adicionalmente, Lorenzo cuidaría el estado físico de varios futbolistas, teniendo en cuenta el poco tiempo de recuperación entre partidos.

Tres cambios que haría Lorenzo en Colombia Vs Francia

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Néstor Lorenzo haría tres importantes cambios en la alineación titular de la Selección Colombia para enfrentar a Francia el domingo 29 de marzo.

Inicialmente, el entrenador nacional le daría la oportunidad a Álvaro Montero de defender el arco nacional, teniendo en cuenta el buen rendimiento que ha demostrado en la temporada 2026 en Vélez Sarsfield.

Por otro lado, Lorenzo le permitiría a Yerson Mosquera, que se ha consolidado como una de las figuras del Wolverhampton, sumar minutos con en la Selección Colombia.

Mosquera podría ocupar, a pesar de no ser de perfil derecho, la posición de Jhon Janer Lucumí, y hacer pareja con Dávinson Sánchez.

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Finalmente, en la Selección Colombia se alternaría al centro delantero.

Jhon Córdoba tendría su oportunidad de ser titular en lugar de Luis Suárez que ha tenido un importante desgaste en la temporada por lo hecho en Sporting de Lisboa.

Colombia Vs Francia: hora y cómo VER EN VIVO por FútbolRCN

El partido entre la Selección Colombia contra Francia por la fecha FIFA se disputará este domingo 29 de marzo a partir de las 14:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal del Canal RCN, Fútbol RCN y también tendrá transmisión de Deportes RCN y La FM.