La Selección Colombia regresa a la Copa del Mundo después de ocho años. El combinado tricolor vuelve a la cita orbital con el objetivo de ser protagonista y por ello este viernes 5 de diciembre conoció los equipos que serán sus rivales para la fase de grupos.

Lea también Lorenzo confirmó el objetivo de Colombia antes del sorteo del Mundial 2026

Después de una Eliminatoria bastante complicada, el elenco cafetero arriba al Mundial 2026 con una generación dispuesta a hacer historia. El cuadro comandado por Néstor Lorenzo y liderado en el terreno de juego por Luis Díaz y James Rodríguez, busca repetir lo hecho en la Copa América 2024 y jugar la final en suelo norteamericano.

El combinado nacional llegaba al sorteo haciendo parte del bombo 2, una posición que le aseguraba enfrentar a un anfitrión o una selección de peso europea, sumado a ello, varios rivales del bombo 3 y el bolillero 4 también eran considerados como rivales de cuidado.

Tras el sorteo, Colombia compartirá el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo. Una papeleta sencilla en el papel y con buenas posibilidades para la tricolor.

El combinado colombiano logró evitar varios de los 'cocos' del sorteo. Los dirigidos por Lorenzo no se cruzarán con dos equipos europeos, que era una de las posibilidades más duras de cara a la idea de ser primero en su zona.

Su principal rival para pelear la clasificación como líder será el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía. Los lusos, que justo iban a cruzarse con la tricolor en un amistoso en el mes de marzo, posibilidad que quedó descartada, son el contendiente principal.

Colombia esperará ahora para conocer su otro rival en la fase inicial. En marzo de 2026, en primera instancia, en suelo catarí se medirán Nueva Caledonia ante Jamaica y el vencedor de ese duelo jugará contra la República del Congo. El vencedor de ese triangular enfrentará a la tricolor.

El calendario de los enfrentamientos y ciudades donde jugará el elenco nacional se confirmará este sábado 6 de diciembre. Se espera que en los próximos días se anuncien nuevos partidos de preparación para Colombia rumbo al Mundial 2026.



