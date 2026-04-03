Convocatoria de la Selección Colombia femenina para la Liga de Naciones

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria del director técnico Ángelo Marsiglia para conformar la Selección Colombia femenina de mayores que disputará las fechas 5, 6 y 7 de la Liga de Naciones.
El equipo nacional, que contará con una base de jugadoras que se desempeñan en el exterior, tendrá como gran líder a Linda Caicedo, figura del Real Madrid.
La única futbolista que juega en el fútbol local es Carolina Arias, quien hace parte del América de Cali.
También se destaca la convocatoria de Daniela Montoya (Gremio), Gisela Robledo (Corinthians), Leicy Santos (Washington Spirit) y Daniela Arias (San Diego Wave F.C.).
La gran baja de Colombia es sin duda Mayra Ramírez, quien no se ha recuperado de sus problemas físicos en Chelsea.
Convocatoria de la Selección Colombia femenina de mayores
ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)
CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)
CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)
DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)
DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)
GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)
GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)
GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)
ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)
JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)
KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)
LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)
LORENA BEDOYA – Cruzeiro F.C. (BRA)
LINDA CAICEDO – Real Madrid (ESP)
LUISA AGUDELO – San Diego Wave F.C. (USA)
MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)
MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)
MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)
VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)
WENDY BONILLA – Pumas (MEX)
MAITHE LÓPEZ – Vancouver Rise F.C. (USA)
Calendario de Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol
10 de abril de 2026
Colombia vs. Venezuela
Hora: 8:00 p.m. (hora local)
Estadio: Pascual Guerrero, Cali
14 de abril de 2026
Colombia vs. Chile
Hora: 8:00 p.m. (hora local)
Estadio: Pascual Guerrero, Cali
18 de abril de 2026
Argentina vs. Colombia
Hora: 6:00 p.m. (hora local)