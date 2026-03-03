Liga de Naciones de la Conmebol: fecha y horarios de la fecha 5, 6 y 7

Sin duda alguna, el sueño de sellar la clasificación para la Copa del Mundo de 2027 en Brasil es el máximo objetivo de las grandes selecciones de Sudamérica. Participar en el primer certamen que se jugará en el continente sudamericano es un aliciente para estos combinados de la Conmebol.

Brasil ya está clasificada y no está jugando en esta primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol. Este certamen entregará dos cupos directos y dos repechajes internacionales. Por ahora, la Selección Colombia está en la cuarta casilla con siete unidades, puesto que las haría jugar la repesca.

Para estas tres jornadas que se jugarán en abril, será necesario que la Selección Colombia pueda sumar de a tres en estos nueve puntos posibles para no correr riesgos en sellar una clasificación de manera prematura. La Liga de Naciones cuenta con nueve jornadas y cada combinado nacional descansa fecha tras fecha.

LA CONMEBOL HIZO OFICIAL SEDES Y FECHAS DE LA LIGA DE NACIONES FEMENINA

Con cuatro jornadas disputadas que deja a Venezuela líder con ocho unidades, luego Argentina con siete puntos sellando las clasificaciones directas, se jugarán las siguientes tres fechas en busca de empezar a definir aspectos de la tabla de posiciones y de las participantes a la Copa del Mundo.

Después de las dos selecciones clasificadas, Chile y Colombia están en zona de repechaje. Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia están eliminados en estos momentos a la espera de lo que pueda llegar a suceder en las siguientes jornadas.

La quinta, sexta y séptima fecha se jugará en abril entre principios y mediados de dicho mes. Conmebol confirmó este lunes 2 de marzo los horarios y las sedes de los distintos partidos de estas jornadas que se vienen. Esto dejará la definición en junio para conocer de manera oficial a las clasificadas con la octava y novena fecha.

FECHA 5

10 de abril

Perú vs Uruguay

Hora: 18:00 (Perú) - 20:00 (Uruguay)

Sede: Cusco, Perú

Paraguay vs Ecuador

Hora: 18:00 (Ecuador) - 20:00 (Paraguay)

Sede: Asunción, Paraguay

Colombia vs Venezuela

Hora: 20:00 (Colombia) - 21:00 (Venezuela)

Sede: Cali, Colombia

Chile vs Argentina

Hora: 20:00 (Chile) - 21:00 (Argentina)

Sede: Valparaíso, Chile

Bolivia descansa

FECHA 6

14 de abril

Perú vs Paraguay

Hora: 18:00 (Perú) - 20:00 (Paraguay)

Sede: Cusco, Perú

Bolivia vs Uruguay

Hora: 17:00 (Bolivia) - 18:00 (Uruguay)

Sede: El Alto, Bolivia

Venezuela vs Argentina

Hora: 19:00 (Venezuela) - 20:00 (Argentina)

Sede: Barquisimeto, Venezuela

Colombia vs Chile

Hora: 20:00 (Colombia) - 21:00 (Chile)

Sede: Cali, Colombia

Ecuador descansa

FECHA 7

18 de abril

Venezuela vs Bolivia

Hora: 19:00 (Venezuela y Bolivia)

Sede: Barquisimeto, Venezuela

Argentina vs Colombia

Hora: 20:00 (Argentina) - 18:00 (Colombia)

Sede: Lanús, Argentina

Uruguay vs Chile

Hora: 18:00 (Uruguay) - 17:00 (Chile)

Sede: Montevideo, Uruguay

Ecuador vs Perú

Hora: 16:00 (Ecuador y Perú)

Sede: Quito, Ecuador

Paraguay descansa