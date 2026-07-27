Convocatoria final de la Selección Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

César Torres, director técnico de la Selección Colombia masculina sub 19, dio a conocer la convocatoria final del equipo nacional que disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo nacional inició la concentración desde el pasado13 de julio en la sede que tiene la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y este lunes los 20 jugadores escogidos por Torres se desplazaron a República Dominicana.

Convocatoria de la Selección Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Luis Eduardo Mena Padilla – Independiente Yumbo

Nicolas Arango Montoya – North Texas

Duvan Starlin Mina Aponzá – América De Cali

Carlos Mario Pérez Cueto – Junior F.C

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla F.C

Cristian Enrique Uribe Caro – Atlético Nacional

Daniel David Socarras Villamil – Junior F.C

Jhojan Felipe Zuñiga Gomez – Independiente Santa Fe

Jaidinson Córdoba Urrutia – Deportivo Independiente Medellín

Camilo Amú – América de Cali

Kener Nicolás González Mosquera – Internacional De Palmira

Matías Yuseth Orozco López – Deportivo Cali

Jesús David Chinchia Reales – Atlético Nacional

Tomás Blandon Correa – Águilas Doradas

Juan David Palacios Heredia – Independiente Yumbo

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Juan José Rosa Arboleda – Atlético Nacional

Juan Manuel Arango Tenorio – Deportivo Cali

Geronimo Mancilla Vidal – Deportivo Independiente Medellín

Miguel Ángel Marulanda Ramírez – Envigado F.C

Santiago Arrechea Cardenas – Orsomarso S.C

Cuerpo técnico:

César Torres Ramirez – Director Técnico

Fixture de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Primera fecha

Fecha: 30 de julio

Partido: Colombia vs Panamá

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)

Segunda fecha

Fecha: 1 de agosto

Partido: Colombia vs Cuba

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)

Tercera fecha

Fecha: 3 de agosto

Partido: Colombia vs Costa Rica

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Cibao, Santiago, (Republica Dominicana)