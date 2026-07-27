Convocatoria final de la Selección Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

César Torres, director técnico de la Selección Colombia masculina sub 19, dio a conocer la convocatoria final del equipo nacional que disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El equipo nacional inició la concentración desde el pasado13 de julio en la sede que tiene la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y este lunes los 20 jugadores escogidos por Torres se desplazaron a República Dominicana.
Convocatoria de la Selección Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Luis Eduardo Mena Padilla – Independiente Yumbo
Nicolas Arango Montoya – North Texas
Duvan Starlin Mina Aponzá – América De Cali
Carlos Mario Pérez Cueto – Junior F.C
Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla F.C
Cristian Enrique Uribe Caro – Atlético Nacional
Daniel David Socarras Villamil – Junior F.C
Jhojan Felipe Zuñiga Gomez – Independiente Santa Fe
Jaidinson Córdoba Urrutia – Deportivo Independiente Medellín
Camilo Amú – América de Cali
Kener Nicolás González Mosquera – Internacional De Palmira
Matías Yuseth Orozco López – Deportivo Cali
Jesús David Chinchia Reales – Atlético Nacional
Tomás Blandon Correa – Águilas Doradas
Juan David Palacios Heredia – Independiente Yumbo
Juan José Rosa Arboleda – Atlético Nacional
Juan Manuel Arango Tenorio – Deportivo Cali
Geronimo Mancilla Vidal – Deportivo Independiente Medellín
Miguel Ángel Marulanda Ramírez – Envigado F.C
Santiago Arrechea Cardenas – Orsomarso S.C
Cuerpo técnico:
César Torres Ramirez – Director Técnico
Fixture de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Primera fecha
Fecha: 30 de julio
Partido: Colombia vs Panamá
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)
Segunda fecha
Fecha: 1 de agosto
Partido: Colombia vs Cuba
Hora: 6:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)
Tercera fecha
Fecha: 3 de agosto
Partido: Colombia vs Costa Rica
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio Cibao, Santiago, (Republica Dominicana)