Los Juegos Centroamericanos y del Caribe siguen dando de qué hablar en la previa de la competencia que iniciará a partir del viernes 24 de julio e irá hasta el 8 de agosto con más de 6,000 deportistas en la pelea por meterse en la historia del medallero. Colombia afronta estas competencias con un tercer puesto histórico.

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Colombia se ha ganado el reconocimiento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en las anteriores ediciones, y en esta entrega número 25 de estas justas deportivas no será la excepción con una gran representación de deportistas. Levantamiento de pesas siempre es la disciplina en la que los colombianos figuran.

Además, tendrá competencias como fútbol tanto masculino como femenino, voleibol femenino, gimnasia artística, patinaje que es otro de los deportes que mejores resultados han dejado para la delegación colombiana en estas justas deportivas de los Centroamericanos.

ASÍ VA EL HISTORIAL DE COLOMBIA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Desde 1938, la delegación colombiana participa en estas justas deportivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con buenos resultados que ha dejado Colombia. Aunque tiene menos medallas que Venezuela, las distinciones de oro son más que las de los venezolanos y se mantiene en el tercer puesto de la clasificación histórica.

El líder es Cuba con 3,730 en total repartidas en 1,919 oro, 1,013 de plata y 798 de bronce. Luego está México con 4,252 con 1,523 doradas, 1,439 de plata y 1,290 de bronce. Colombia afronta este reto en los Juegos Centroamericanos como la tercera mejor nación con 2,046 medallas. De esas, 617 de oro, 708 de plata y 721 de bronce.

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La mejor participación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe hasta la fecha fue la edición de Barranquilla 2018 con 270 medallas con 79 de oro, 94 de plata y 97 de bronce. Su peor participación fue en la primera en Panamá 1938 con apenas dos preseas, ambas de bronce y ocupó la posición nueve entre diez países.

Pese a que fueron menos medallas que en Barranquilla 2018, Colombia quedó en una ocasión en el segundo puesto de los Centroamericanos, justamente en la pasada edición con 244 medallas con 87 de oro, 92 de plata y 65 de bronce.

Sin duda alguna, en Santo Domingo, República Dominicana, la delegación de Colombia espera poder superar lo hecho hace tres años cuando quedaron segundos en El Salvador.

COLOMBIA ESPERA DAR UN GOLPE PARA LA HISTORIA

La representación de Colombia necesita hacer una gran presentación en todas las competencias para ganar medallas que puedan dejar a la delegación en la primera casilla a lo largo del viernes 24 de julio al 8 de agosto cuando terminarán las emociones de estos Centroamericanos y del Caribe.

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Colombia nunca ha logrado ganar estas justas deportivas. Desde su primera participación en 1938 en Ciudad de Panamá, el país solo ha alcanzado una segunda posición en una edición que fue en 2023. El reto será superar ese antecedente, especialmente porque en la historia de los Centroamericanos, solo México y Cuba han ganado.

México lidera con 13 victorias de los Juegos Centroamericanos en el medallero histórico mientras que Cuba va segundo con 11 triunfos en ediciones de estas justas deportivas. Habrá que esperar si pueden desbancar a estas delegaciones en esta vigésima quinta competencia.