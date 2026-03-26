En la antesala del amistoso internacional entre la Colombia y Croacia, una de las miradas está puesta en James Rodríguez, quien ha recibido elogios desde el conjunto europeo, particularmente por parte del delantero Marco Pasalic.

Mensaje de James Rodríguez a los hinchas de la Selección Colombia, previo a los amistosos

Lea también Comienza la venta de boletas de la última fase oficial del Mundial de la FIFA

A través de sus redes sociales el mediocampista colombiano publicó un mensaje que rápidamente se viralizó entre hinchas y analistas, en el que dejó ver su postura frente al momento actual del equipo y la exigencia de competir al máximo nivel. Aunque breve, el post fue interpretado como una muestra de liderazgo y compromiso de cara a los próximos compromisos de la Tricolor.

La publicación del ‘10’ llega en un contexto particular, con Colombia afinando detalles para enfrentar a rivales de peso en la fecha FIFA. En ese escenario, cada palabra del mediocampista cobra relevancia, no solo por su trayectoria, sino por su rol dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

Croata se rinde ante James Rodríguez: confianza en el capitán de la Selección Colombia

El atacante croata, que milita en el Orlando City, destacó la calidad y jerarquía del mediocampista colombiano, pese a las dudas recientes sobre su estado físico y ritmo de competencia. James viene de un periodo de inactividad relativa, en el que trabajó de forma individual antes de sumar minutos con su nuevo equipo en la MLS.

Sin embargo, para Pasalic, la trayectoria del ‘10’ pesa más que cualquier interrogante. “Es una figura importante en la liga y sin duda despertará interés. Su inicio no fue el ideal, pero jugadores como él siempre encuentran su ritmo”, afirmó el delantero de 25 años, resaltando la capacidad de adaptación del colombiano.

El amistoso, que se disputará en Orlando, servirá como termómetro para evaluar el momento actual de James dentro del esquema de la selección. Más allá de su presente, el reconocimiento de sus rivales confirma el respeto que mantiene en el ámbito internacional.

Con la expectativa de verlo nuevamente como protagonista, el volante buscará responder en el campo a los elogios y demostrar que sigue siendo una pieza clave en el funcionamiento de Colombia de cara a los próximos desafíos.