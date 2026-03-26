Comienza la venta de boletas de la última fase oficial del Mundial de la FIFA

Cuenta regresiva. El Mundial 2026 entra en su recta final de preparación y, con ello, surge una nueva oportunidad para los aficionados que aún sueñan con asistir al torneo más importante del fútbol.

La FIFA anunció la apertura de la última fase oficial de venta de boletas, que comenzará el próximo 2 de abril

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A diferencia de etapas anteriores, esta fase no contará con el sistema de sorteo. En su lugar, las entradas disponibles se venderán por orden de llegada a través de la plataforma oficial de FIFA Tickets, lo que exigirá rapidez por parte de los hinchas interesados. Se trata del remanente de localidades tras una demanda masiva que superó los 500 millones de solicitudes entre diciembre y enero.

El organismo rector del fútbol explicó que los usuarios podrán acceder al portal, consultar los partidos disponibles, seleccionar asientos específicos en el mapa del estadio o elegir la opción de “mejor ubicación” y completar el proceso de compra de manera inmediata, con confirmación tras el pago.

Boletas para el Mundial de la FIFA: cuarta y última fase de venta para el público general

Esta será la cuarta y última fase de venta para el público general en un torneo que contará con 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, quienes adquirieron boletas en etapas anteriores podrán revisar desde esa fecha la asignación definitiva de sus ubicaciones.

En paralelo, también se reactivará la plataforma oficial de reventa e intercambio, donde los aficionados podrán ofrecer o adquirir entradas. En este caso, los precios serán definidos por los propios usuarios, aunque la FIFA aplicará una comisión por cada transacción.

Con 104 partidos en el calendario y una expectativa global sin precedentes, esta última ventana representa la oportunidad definitiva para asegurar un lugar en la gran fiesta del fútbol mundial.