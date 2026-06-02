Davinson Sánchez resalta la pelota parada: "ha dado muchos resultados”

El defensa Davinson Sánchez, autor del primer gol en la victoria por 3-1 de Colombia sobre Costa Rica este lunes en el partido de despedida antes de viajar al Mundial de 2026, aseguró que, más allá del resultado, la selección debe seguir corrigiendo detalles.

El central, una de las figuras del encuentro jugado en el estadio El Campín de Bogotá, puso el foco en el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo: "Me quedo con el rendimiento y con situaciones que debemos seguir afinando", afirmó Sánchez al término del encuentro.

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Sánchez también señaló que el grupo continúa trabajando aspectos relacionados con el control del juego y las acciones a balón parado, factores que consideró determinantes para competir al máximo nivel en la Copa del Mundo.

El jugador de la Selección Colombia se vistió de delantero y abrió el camino goleador de la noche: “Agradecido, primero por el trabajo, que por ahí pone puntos, más que un gol, sabemos que somos muy capaces de poder realizarlos, y más bueno, en pelota parada, donde yo creo que en la inmediatez de tanto eliminatoria, como Copa América, ha dado muchos resultados”.

A pesar de los halagos, el central fue autocrítico con el encuentro a pesar de la victoria 3-1: "Hoy fue un marcador donde estaba por ahí ajustado, en situaciones que necesitamos mejorar, me quedo con el rendimiento por ahí en situaciones que venimos finando, un control, un pase largo”.

En zona mixta Davinson se refirió al nivel de competencia, sobretodo, haciendo destacar que se acerca la Copa Mundo: "Cada quien va a disputar la pelota como lo siente, a mi manera de ver, simpremuy leal, el defensor siempre tiene que ser más férreo”.

Davinson Sánchez resaltó la pelota quieta para el Mundial

Por último, el zaguero volvió a tocar el tema de la pelota quieta: "La pelota quieta siempre se trabaja, mira detalles, en el vuelo de la pelota, como recorrer menos, evitar costa rica defendió bien, pero la pelota parada siempre es buena para Colombia".

Davinson hizo un pequeño análisis de lo que se vendrá para Colombia en el Mundial: "Vamos a cambiar de tiempo y clima, por ahí la pelota va a volar de una manera diferente al que estamos acostumbrados, va a ser similar estar a la altura, afinando detalles".