Gustavo Puerta sufrió golpe contra Costa Rica: diagnóstico del mediocampista de Colombia

Con 22 años el jugador nacido en La Victoria Valle, Gustavo Puerta, alcanzó un gran peldaño en su carrera como profesional, el mediocampista jugará su primer Mundial para la Selección Colombia, su llamado a la tricolor se da gracias al profesor Néstor Lorenzo.

Tras el duelo previo al debut contra Costa Rica el ex Bogotá FC se adueña de un lugar en la cancha, en zona mixta respondió por el golpe que asustó a la afición.

El mediocampo se vio fortalecido, con gran resolución en el primer pase a la hora de elaborar juego, Gustavo Puerta aseguró ante los periodistas: "Tengo mucho más ritmo y seguir acoplándome a la idea del profe".

La banda bogotana Morat y el cantante Carlos Vives pusieron color al partido de despedida de la selección colombiana, que enfrentó a Costa Rica en el estadio El Campín de la capital del país. Los primeros minutos del partido estuvieron muy luchados en la mitad de la cancha, donde ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el juego estuvo cortado.

En la segunda etapa algunas inconsistencias asustaron al equipo de Lorenzo, que se acopló al juego con transiciones rápidas de defensa a ataque, el jugador más destacado en la mitad del campo fue Gustavo Puerta, que fue sustituido al minuto 67 y los aplausos de la tribuna no se hicieron esperar, en la zona mixta del escenario deportivo la prensa destacó al futbolista el afecto de la afición: “Bueno la verdad que la gente es impresionante, el apoyo, es una ciudad que siempre me apoya, la verdad que muy contento”.

Puerta da un parte de tranquilidad tras golpe contra Costa Rica

El jugador fue mostrado en la transmisión oficial del Canal RCN que fue atendido por el cuerpo médico del equipo, siendo inmovilizada una de sus piernas con bastante hielo, hecho que provocó una oleada de comentarios por el estado físico: - ¿Qué le pasó en el pie?, Puerta respondió: "Un golpe que tuve en el cuádriceps, pero todo bien”, dando un parte de tranquilidad tras el encuentro.

Por último, desde zona mixta le preguntaron por si tenía la impresión de haber hecho un buen encuentro: "Yo creo que hice muchas cosas bien, pero quedan muchas cosas por mejorar, para así llegar de la mejor manera a la copa del mundo”.