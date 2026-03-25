Disgusto de Néstor Lorenzo: lo que no le gustó de la doble fecha FIFA

En la antesala de una exigente doble jornada internacional, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, analizó lo que será el reto ante dos potencias del fútbol mundial como Croacia y Francia, en compromisos que servirán como termómetro del nivel competitivo del equipo.

Lorenzo prepara a Colombia para el Mundial: "Hemos tratado de probarnos con los grandes equipos, con campeones de todas las confederaciones"

El entrenador argentino destacó que, a lo largo de su proceso, ha buscado enfrentar a rivales de primer nivel con el objetivo de medir el verdadero alcance de la selección. “Hemos tratado de probarnos con los grandes equipos, con campeones de todas las confederaciones. Hemos jugado con selecciones de Oceanía, Norteamérica, Europa y Asia, muchas veces en condición de visitante”, explicó, subrayando que estos duelos forman parte de una planificación orientada al crecimiento.

Para Lorenzo, más allá del resultado, el foco está en evaluar el rendimiento colectivo frente a selecciones que marcan la pauta en el contexto internacional. “Queremos competir y ver a qué altura estamos. Aspiramos a estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los mundiales”, afirmó, dejando claro que estos enfrentamientos representan una oportunidad para acortar distancias con la élite.

Sin embargo, no todo es positivo en esta doble fecha. El seleccionador expresó su inconformidad con el calendario, señalando el corto tiempo de recuperación entre ambos partidos como el principal aspecto negativo. Colombia enfrentará a Croacia el jueves y apenas dos días y medio después se medirá ante Francia, una situación que, según Lorenzo, afecta directamente la preparación física del equipo.

DT de Selección Colombia: "Lo único negativo de esta doble fecha es que jugamos con muy poco tiempo de diferencia"

“Lo único negativo de esta doble fecha es que jugamos con muy poco tiempo de diferencia. No me gusta, creo que a nadie le gusta. Desvirtúa un poco la parte física de los partidos”, sostuvo el técnico, evidenciando su preocupación por el desgaste de los jugadores.

Ante este panorama, Lorenzo anticipó que será necesario rotar la nómina y gestionar las cargas de manera cuidadosa. “Seguramente nos va a obligar a usar muchos jugadores y hacer varios cambios”, agregó, dejando entrever que ambos compromisos tendrán variantes en la alineación.

Colombia enfrenta el doble desafío, Croacia y Francia en la fecha FIFA, con ambición y cautela, consciente de la exigencia que representan sus rivales, pero también de la importancia de seguir consolidando un proceso que apunta a competir al más alto nivel.