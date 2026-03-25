¿Preocupación porque los referentes no son titulares? Néstor Lorenzo responde

En la antesala del amistoso frente a Croacia, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se refirió a una de las principales inquietudes en torno al equipo: la falta de minutos de algunos jugadores referentes en sus clubes.

Lorenzo puso como ejemplo a James Rodríguez, quien recientemente cambió de equipo

Lejos de mostrarse preocupado, el estratega argentino explicó que cada caso responde a contextos distintos, especialmente en lo relacionado con el estado físico de los futbolistas. Lorenzo puso como ejemplo a James Rodríguez, quien recientemente cambió de equipo y aún se encuentra en proceso de adaptación. “No es que llegó a un club y lo pusieron de inmediato a jugar. Ha tenido la posibilidad de hacer una buena pretemporada y físicamente se lo ve muy bien”, aseguró.

Sin embargo, el seleccionador reconoció que al volante colombiano aún le falta ritmo de competencia. “De pronto le faltan minutos de fútbol, pero en lo físico está en muy buenas condiciones”, añadió, dejando claro que su situación no genera alarma dentro del cuerpo técnico.

Lorenzo también hizo énfasis en que no todos los casos son iguales. Algunos jugadores han tenido poca participación debido a lesiones recientes, mientras que otros mantienen continuidad. En ese sentido, destacó el presente de Jorge Carrascal, quien ha sumado una carga importante de minutos. “Ha jugado muchísimo, ahora está alternando, pero siempre tiene entre 30 y 60 minutos por partido. Está en ritmo, fuerte y bien”, explicó.

Lorenzo también habló de Juan Fernando Quintero, quien regresó recientemente de una molestia física.

Otro de los nombres mencionados fue Juan Fernando Quintero, quien regresó recientemente de una molestia física. Sobre él, Lorenzo fue claro: “Volvió de una pequeña lesión, pero también está muy bien desde lo físico”.

De esta manera, el entrenador transmitió tranquilidad de cara al compromiso ante Croacia, destacando que, más allá de la titularidad en sus clubes, sus dirigidos llegan en buenas condiciones generales.