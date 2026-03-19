El jugador que sale de Colombia tras la posible convocatoria de Sebastián Villa

En las últimas horas ha trascendido una noticia sobre la posible convocatoria de Sebastián Villa para los amistosos de fecha FIFA que la Selección Colombia jugará contra Croacia y Francia a finales de este marzo.

El exjugador de Boca Juniors (quien resolvió su tema legal en octubre del año pasado tras ser acusado de violencia contra su expareja) y que ahora milita en Independiente Rivadavia, estaría en la lista de jugadores que convocará el técnico Néstor Lorenzo, entrenador que según la periodista Sheyla García “se venían comunicando con él desde hace rato, estaba bloqueado, ya tiene la visa americana y estará con el grupo para los partidos ante Croacia y Francia”.

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Sebastián Villa sería convocado y dejaría fuera otro delantero en la Selección Colombia

El jugador antioqueño de 29 años, quien es un referente en el equipo argentino de Rivadavia, sería la nueva opción que tendría en mente Néstor Lorenzo para lo que serán los amistosos que se vienen en territorio estadounidense, extremo derecho que sería incluido por sobre otros jugadores que ya habían sido convocados en esa posición.

Otros jugadores que se han desempeñado en la posición de extremo derecho en la Selección Colombia han sido Marino Hinestroza, Yáser Asprilla y Kevin Serna, sin embargo, solo el atacante de Fluminense está jugando constantemente en su club.

Por otro lado, es importante mencionar que Jhon Arias también ocupa esa posición en Palmeiras, pero no tendría problema en ser convocado por su polivalencia, además, en el caso de Carlos Andrés Gómez, el delantero del Vasco da Gama ha sido utilizado en las dos bandas y su presente en el conjunto brasileño es bueno, así que seguramente estará en la convocatoria dejando en la cuerda floja a Yáser Asprilla y Marino Hinestroza.

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Los extremos izquierdos que serían convocados

En cuanto a la otra banda, hay jugadores de buen nivel y con grandes chances de ser convocados para los amistosos de marzo, como el caso de Luis Díaz, Johan Carbonero, Jáminton Campaz y Carlos Andrés Gómez, quien recordemos puede jugar por ambas bandas, pero brilla por la izquierda en Vasco da Gama.