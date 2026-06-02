La victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Costa Rica dejó sensaciones positivas entre los aficionados y también entre las grandes leyendas del fútbol nacional. Uno de los que no ocultó su entusiasmo fue el histórico exjugador colombiano Carlos Valderrama, quien compartió su análisis del compromiso y envió un mensaje de respaldo al grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

A través de su cuenta de Instagram, el popular "Pibe" destacó: “El ambiente bueno, la gente fue, el estadio lleno, la gente está contenta, el equipo está listo”, afirmó el excapitán de la Selección Colombia.

Valderrama también se refirió a una de las ausencias más comentadas de ll lista de Lorenzo que va al Mundial: "Hizo falta Rafa Borré, si me preguntas te contesto, hay que apoyar”, comentó.

El Pibe, encantado con la Selección Colombia: “La figura fue Lucho Díaz, sí señor”

El samario aprovechó además para elogiar el momento de varios de los referentes del equipo nacional: “Lucho Díaz bien y volando, lo demostró otra vez. Lucho Suárez metió un golazo; estamos todos listos, estamos todos en punta de pie”, expresó.

Posteriormente fue aún más contundente al señalar quién fue el jugador más destacado de la noche: “La figura fue Lucho Díaz, sí señor”, aseguró.

Valderrama también hizo referencia al estado físico y futbolístico del grupo: “Estos son los muchachos que nos van a representar y estos son los muchachos que nosotros vamos a apoyar”, afirmó.

Finalmente, cerró con un mensaje cargado de optimismo: "50 millones estamos listos, muchachos. Tenemos una buena selección, vamos muchachos que los estamos apoyando de corazón porque ustedes se ganaron este derecho. Se van a graduar y ojo que hay como seis que se van a graduar con honores”, concluyó.

Colombia pone la mira en su próximo reto frente a Jordania, selección que disputará por primera vez una Copa del Mundo. El encuentro está programado para el próximo 7 de junio y servirá como una nueva prueba para un equipo que sigue despertando ilusión entre sus aficionados y leyendas.