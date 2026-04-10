EN VIVO Conmebol Liga de Nacional: Colombia vs Venezuela - minuto a minuto y goles - fecha 5

La Selección Colombia se enfrentará este viernes a Venezuela por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, en un duelo clave en la lucha por la clasificación al Mundial de Brasil 2027. El compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario elegido para esta doble jornada como local.

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El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia buscará recuperarse del momento reciente, luego de su participación en la SheBelieves Cup, donde registró dos derrotas (4-1 ante Canadá y 1-0 contra Estados Unidos) y una victoria (0-1 frente a Argentina). Ahora, vuelve a la competencia continental con la necesidad de sumar puntos.

En la tabla de posiciones, Colombia ocupa la cuarta casilla con siete unidades, una menos que Venezuela, que lidera el campeonato. En su última salida por este torneo, la ‘Tricolor’ igualó 1-1 frente a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Para este compromiso, el cuerpo técnico colombiano no contará con Mayra Ramírez, quien se recupera de una lesión en el tendón de la corva. Sin embargo, el equipo tendrá disponibles a jugadoras como Linda Caicedo, Leicy Santos y Manuela Vanegas. Por su parte, Venezuela llega como líder del certamen y con todas sus figuras disponibles, tras un reciente triunfo 1-2 sobre Brasil en partido amistoso.

Colombia vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY viernes 10 de abril

El partido Colombia vs Venezuela por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este viernes 10 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en RCN, la App del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

España: 02:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 19:00