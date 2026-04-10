Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
James Rodríguez

Técnico del Minnesota tomó decisión con James Rodríguez

Cameron Knowles habló de James Rodríguez antes del partido de este sábado contra San Diego.
Daniel Zabala
Minnesota envió una actualización sobre el estado de salud de James Rodríguez
James Rodríguez, jugador de Minnesota // AFP

El futbolista colombiano James David Rodríguez regresó a los entrenamientos con el Minnesota United para continuar con la actividad de la temporada 2026, después de haber sufrido un cuadro de deshidratación, luego de participar de los partidos contra Croacia y Francia con la Selección Colombia.

David Ospina se refirió a James Rodríguez: ¿Qué dijo?

Lea también

David Ospina se refirió a James Rodríguez: ¿Qué dijo?

DT de Minnesota tomó decisión con James

A pesar de cumplir con las sesiones de trabajo, Cameron Knowles, director técnico del Minnesota United, tomó la decisión de no contar con James Rodríguez para el partido de este sábado contra San Diego por la séptima semana de la MLS.

En ruda de prensa, Knowles explicó que ve dudosa la convocatoria de James, ya que espera que retome su condición física al 100%.

James Rodríguez avanza en su recuperación: así maneja el DT de Minnesota las cargas tras su deshidratación

Lea también

James Rodríguez avanza en su recuperación: así maneja el DT de Minnesota las cargas tras su deshidratación

¿Cuándo reaparecería James con el Minnesota?

Teniendo en cuenta su situación, James Rodríguez volvería a sumar minutos con el Minnesota United el sábado 18 de abril en el partido contra Portland Timbers por la octava semana de la fase regular de la MLS.

James Rodríguez igualaría récord de Juanfer Quintero y Juan Cuadrado en Selección Colombia

Lea también

James Rodríguez igualaría récord de Juanfer Quintero y Juan Cuadrado en Selección Colombia

¿Cómo está Minnesota en la temporada 2026 de la MLS?

Minnesota United se ubica en la novena posición de la Conferencia Oeste de la MLS con ocho puntos, luego de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

En esta nota

James Rodríguez Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol Fútbol Colombiano Selección de Francia