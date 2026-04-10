Técnico del Minnesota tomó decisión con James Rodríguez

El futbolista colombiano James David Rodríguez regresó a los entrenamientos con el Minnesota United para continuar con la actividad de la temporada 2026, después de haber sufrido un cuadro de deshidratación, luego de participar de los partidos contra Croacia y Francia con la Selección Colombia.

DT de Minnesota tomó decisión con James

A pesar de cumplir con las sesiones de trabajo, Cameron Knowles, director técnico del Minnesota United, tomó la decisión de no contar con James Rodríguez para el partido de este sábado contra San Diego por la séptima semana de la MLS.

En ruda de prensa, Knowles explicó que ve dudosa la convocatoria de James, ya que espera que retome su condición física al 100%.

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¿Cuándo reaparecería James con el Minnesota?

Teniendo en cuenta su situación, James Rodríguez volvería a sumar minutos con el Minnesota United el sábado 18 de abril en el partido contra Portland Timbers por la octava semana de la fase regular de la MLS.

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¿Cómo está Minnesota en la temporada 2026 de la MLS?

Minnesota United se ubica en la novena posición de la Conferencia Oeste de la MLS con ocho puntos, luego de dos victorias, dos empates y dos derrotas.