EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Colombia vs. Uruguay - minuto a minuto y goles - fecha 8

La Selección Colombia Femenina enfrenta este viernes uno de los compromisos más importantes de su proceso reciente cuando reciba a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por la octava fecha de la Liga de Naciones Conmebol.

Más que tres puntos, estará en juego la posibilidad de asegurar anticipadamente la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El equipo dirigido por el entrenador Ángelo Marsiglia llega a este encuentro con el objetivo claro de dar un paso definitivo hacia la máxima cita del fútbol femenino. Después de una campaña sólida en el certamen continental, la Selección nacional depende de sí misma para sellar su boleto mundialista y volver a figurar entre las mejores selecciones del planeta.

Las colombianas atraviesan un momento positivo. En sus más recientes presentaciones derrotaron 2-0 a Chile y empataron sin goles frente a Argentina, resultados que reflejan la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo en esta fase de la competencia. De hecho, una igualdad frente a Uruguay sería suficiente para asegurar la clasificación al Mundial, que significaría la cuarta participación de Colombia en una Copa del Mundo femenina tras las ediciones de 2011, 2015 y 2023.

Además de los resultados, las estadísticas respaldan el crecimiento futbolístico del conjunto nacional. Colombia es el equipo que más secuencias de diez o más pases ha completado en la actual Liga de Naciones Conmebol, una muestra de la identidad de juego que ha consolidado el cuerpo técnico. Entre las figuras destacadas aparece Linda Caicedo, una de las principales cartas ofensivas del combinado cafetero.

Colombia recibe a Uruguay en un duelo que puede sellar el sueño mundialista

Por su parte, Uruguay buscará dar la sorpresa en Cali. La selección celeste se caracteriza por un estilo más directo y es el equipo con la mayor proporción de pases largos en el torneo. Jugadoras como Karol Bermúdez y Pamela González han sido fundamentales en el funcionamiento ofensivo de las visitantes.

El compromiso se disputará desde las 6:00 de la tarde en el estadio Estadio Olímpico Pascual Guerrero. La árbitra será la ecuatoriana Verónica Guazhambo, mientras que el VAR estará a cargo de Gabriel González.