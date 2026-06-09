EN VIVO Paraguay vs Colombia - minuto a minuto y goles - Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia femenina afrontará este martes un partido clave frente a Paraguay por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. La Tricolor llega como líder del torneo y con la posibilidad de consagrarse campeona si consigue una victoria en territorio paraguayo.

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El combinado nacional ya cumplió uno de sus grandes objetivos del año al asegurar de manera anticipada su clasificación a la Copa del Mundo Femenina de 2027. De hecho, Colombia fue una de las primeras selecciones en obtener su boleto al certamen orbital mediante este torneo.

Cuentas de Colombia para ganar la Liga de Naciones

Para quedarse con el título, Colombia depende de sí misma. Una victoria le permitirá finalizar en el primer lugar de la clasificación. En caso de empatar o perder, deberá esperar que Argentina no gane su respectivo compromiso en la jornada final.

Paraguay, por su parte, también se juega cosas importantes. La Albirroja ocupa la quinta posición con 10 puntos y necesita ganar para mantener opciones de acceder al repechaje mundialista, aunque también dependerá de otros resultados, especialmente de lo que ocurra con Venezuela y Ecuador.

Las paraguayas llegan motivadas luego de golear 8-0 a Bolivia en la fecha anterior. Sin embargo, Colombia cuenta con jugadoras desequilibrantes como Gisela Robledo y Linda Caicedo, quien fue convocada pese a presentar algunas molestias físicas en su pantorrilla derecha durante el partido anterior frente a Uruguay.

Paraguay vs Colombia EN VIVO HOY martes 9 de junio - Liga de Naciones Femenino

El partido entre Paraguay vs Colombia se disputará este martes 9 de junio a partir de las 18:00 (hora de Colombia) y se podrá ver a través del Canal RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN. También se podrán seguir las emociones del juego a través de Deportes RCN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Venezuela y Bolivia: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

España: 01:00

Estados Unidos: 19:00 (Washington) - 18:00 (Chicago)