La Copa del Mundo por RCN: los 35 partidos que se transmitirán por Fútbol RCN

Todo está listo para que este jueves 11 de junio arranque una nueva edición de la Copa del Mundo, que en este 2026 tendrá sedes en Estados Unidos, Canadá y México.

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La Selección Colombia, que logró su clasificación a través de las Eliminatorias de la Conmebol, hace parte del grupo K y enfrentará a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.

La Copa del Mundo por RCN

Como es habitual el, Canal RCN cuenta con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo y en esta oportunidad le llevará a todos los televidentes 35 partidos a través de su señal abierta.

En total serán 17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Todos los partidos de la Selección Colombia tienen transmisión garantizada por la señal del Canal RCN.

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Partidos de la fase de grupos que se verán por el Canal RCN

11 de junio

México Vs Sudáfrica

12 de junio

Estados Unidos Vs Paraguay

13 de junio

Brasil Vs Marruecos

14 de junio

Países Bajos Vs Japón

15 de junio

España Vs Cabo Verde

16 de junio

Argentina Vs Argelia

17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

18 de junio

Suiza Vs Bosnia

19 de junio

Escocia Vs Marruecos

20 de junio

Alemania Vs Costa de Marfil

21 de junio

Bélgica Vs Irán

22 de junio

Argentina Vs Austria

23 de junio

Colombia Vs Congo

24 de junio

Escocia Vs Brasil

25 de junio

Ecuador Vs Alemania

26 de junio

Uruguay Vs España

27 de junio

Colombia Vs Portugal

Partidos de 16avos de final que transmitirá RCN

Por otro lado, el Canal RCN también transmitirá 16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

28 de junio

29 de junio

30 de junio

30 de junio

1 de julio

2 de julio

3 de julio

Partidos de 8avos de final que transmitirá RCN

A través de la señal del Canal RCN los televidentes también podrán VER EN VIVO cinco compromisos de los octavos de final.

4 de julio

5 de julio

6 de julio

7 de julio

7 de julio

Partidos de cuartos de final y semifinal por el Canal RCN

Por la señal del Canal RCN también se podrán VER EN VIVO dos duelos de los cuartos de final (9 y 10 de julio) y las dos semifinales (14 y 15 de julio).

La gran final por el Canal RCN

La gran final de la Copa del Mundo 2026 tendrá transmisión EN VIVO por la señal del Canal RCN el 19 de julio.