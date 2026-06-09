La Copa del Mundo por RCN: los 35 partidos que se transmitirán por Fútbol RCN

Todo está listo para que este jueves 11 de junio arranque una nueva edición de la Copa del Mundo, que en este 2026 tendrá sedes en Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección Colombia, que logró su clasificación a través de las Eliminatorias de la Conmebol, hace parte del grupo K y enfrentará a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.
La Copa del Mundo por RCN
Como es habitual el, Canal RCN cuenta con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo y en esta oportunidad le llevará a todos los televidentes 35 partidos a través de su señal abierta.
En total serán 17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.
Todos los partidos de la Selección Colombia tienen transmisión garantizada por la señal del Canal RCN.
Partidos de la fase de grupos que se verán por el Canal RCN
11 de junio
México Vs Sudáfrica
12 de junio
Estados Unidos Vs Paraguay
13 de junio
Brasil Vs Marruecos
14 de junio
Países Bajos Vs Japón
15 de junio
España Vs Cabo Verde
16 de junio
Argentina Vs Argelia
17 de junio
Uzbekistán Vs Colombia
18 de junio
Suiza Vs Bosnia
19 de junio
Escocia Vs Marruecos
20 de junio
Alemania Vs Costa de Marfil
21 de junio
Bélgica Vs Irán
22 de junio
Argentina Vs Austria
23 de junio
Colombia Vs Congo
24 de junio
Escocia Vs Brasil
25 de junio
Ecuador Vs Alemania
26 de junio
Uruguay Vs España
27 de junio
Colombia Vs Portugal
Partidos de 16avos de final que transmitirá RCN
Por otro lado, el Canal RCN también transmitirá 16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final
28 de junio
29 de junio
30 de junio
30 de junio
1 de julio
2 de julio
3 de julio
Partidos de 8avos de final que transmitirá RCN
A través de la señal del Canal RCN los televidentes también podrán VER EN VIVO cinco compromisos de los octavos de final.
4 de julio
5 de julio
6 de julio
7 de julio
7 de julio
Partidos de cuartos de final y semifinal por el Canal RCN
Por la señal del Canal RCN también se podrán VER EN VIVO dos duelos de los cuartos de final (9 y 10 de julio) y las dos semifinales (14 y 15 de julio).
La gran final por el Canal RCN
La gran final de la Copa del Mundo 2026 tendrá transmisión EN VIVO por la señal del Canal RCN el 19 de julio.