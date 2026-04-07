EN VIVO Sudamericano sub 17: Colombia vs Chile - minuto a minuto y goles - fecha 3

La Selección Colombia sub-17 se alista para afrontar un nuevo reto en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay, cuando este martes enfrente a Chile por la tercera fecha del grupo A, en un duelo clave para sus aspiraciones.

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El combinado nacional llega con un punto en la tabla luego del empate 0-0 frente a Ecuador en la segunda jornada, en lo que fue su debut en el certamen, ya que en la primera fecha tuvo jornada de descanso.

Por su parte, Chile también suma una unidad tras igualar 1-1 contra Uruguay en su estreno en el torneo, mientras que en la segunda jornada no tuvo actividad, por lo que ambos equipos llegan en igualdad de condiciones a este compromiso.

El grupo A lo completan Paraguay, Ecuador y Uruguay, que también buscan un lugar en la siguiente fase, en una zona que promete ser bastante equilibrada. El partido entre Colombia y Chile podrá seguirse a través de la aplicación del Canal RCN, que transmite el campeonato.

Colombia vs Chile: cómo VER EN VIVO HOY martes 7 de abril

El partido Colombia vs Chile por la tercera fecha del Sudamericano sub 17 se disputará este martes 7 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en la App del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 00:00

Portugal: 01:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 17:00