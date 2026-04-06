Minnesota envió una actualización sobre el estado de salud de James Rodríguez

Minnesota United entregó un parte oficial sobre el estado de salud de James Rodríguez, luego de los inconvenientes físicos que presentó tras su participación con la Selección Colombia en la reciente fecha FIFA.

Minnesota se refirió a la salud de James

Según informó el club, el volante colombiano comenzó a presentar complicaciones luego del partido amistoso frente a Francia. “El 29 de marzo, James participó en el partido amistoso internacional de Colombia contra Francia, durante el cual y tras su finalización, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes”, indicó el comunicado.

La situación obligó a una revisión médica más profunda al día siguiente, donde se determinó la gravedad del cuadro clínico. “Al día siguiente, y tras una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación severa”, añadió el club estadounidense.

Debido a esta condición, el mediocampista tuvo que ser hospitalizado para recibir tratamiento especializado. “Dada la gravedad del cuadro clínico, fue ingresado en un centro hospitalario la mañana del 31 de marzo para continuar con monitoreo y terapia intravenosa”, explicó la institución.

James fue dado de alta

Afortunadamente, la evolución del jugador ha sido positiva en los últimos días. “James fue dado de alta y desde entonces se ha estado recuperando en casa bajo supervisión médica continua”, señaló Minnesota United en su informe.

El club también confirmó que el colombiano ya dio un primer paso en su proceso de recuperación deportiva. “James se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de retorno a la actividad”, comunicó.

En esa línea, dejaron claro que su regreso a la competencia será progresivo y bajo estricta vigilancia. “Su reintegración a los entrenamientos completos del equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará guiada completamente por su evolución clínica”, precisaron.

Además, Minnesota United fue enfático en desmentir versiones que circularon sobre un posible diagnóstico más grave. “El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha habido evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, aseguraron.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la prudencia frente a la información sobre el jugador, quien ha tenido poca participación desde su llegada al club, pese a haber sido titular con Colombia ante Croacia y Francia. “Respetuosamente pedimos a los medios y al público que se abstengan de seguir especulando sobre la salud de James”, concluyó el comunicado.